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Падіння Іл-76 — в мережі з'явилися перші кадри з місця події

12 березня 2024 14:36
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Падіння Іл-76 — в мережі з'явилися перші кадри з місця події
Падіння російського літака Іл-76. Фото: скріншот відео
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

В мережі опублікували перші відео з місця де зазнав аварії військово-транспортного літака Іл-76. На опублікованих кадрах видно, що уламки літака розкидані у лісовій посадці.

Про це повідомляють пабліки у Telegram.

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Іл-76 після падіння 

На опублікованих відео видно, як уламки Іл-76 розкидані у лісовій місцевості поблизу аеродрому в Іванові. 

Як повідомляють росЗМІ, літак зазнав аварії під час заходу на посадку та впав на території цвинтаря в районі села Богородське, неподалік від аеродрому. У літаку перебували вісім членів екіпажу та семеро пасажирів. Відомо, що всі 15 людей, які перебували на борту, загинули внаслідок аварії.

Причиною катастрофи, за попередніми даними, стала пожежа одного з двигунів під час зльоту. Російське міноборони підтвердило факт аварії та гибелі всіх на борту літака, ініціювавши розслідування події.

Нагадаємо, що РДК, легіон "Свобода Росії" і Сибірський батальйон зайшли в Бєлгородську область

Також ми писали про те, що адміністрація Бєлгорода була атакована дроном. Повідомляють, що внаслідок удару пошкоджено фасад, вибито кілька шибок і двері.

війна
літак
авіакатастрофа
окупанти
Росія

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