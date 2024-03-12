Падіння Іл-76 — в мережі з'явилися перші кадри з місця події

Падіння російського літака Іл-76. Фото: скріншот відео

В мережі опублікували перші відео з місця де зазнав аварії військово-транспортного літака Іл-76. На опублікованих кадрах видно, що уламки літака розкидані у лісовій посадці.

Про це повідомляють пабліки у Telegram.

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На опублікованих відео видно, як уламки Іл-76 розкидані у лісовій місцевості поблизу аеродрому в Іванові.

Як повідомляють росЗМІ, літак зазнав аварії під час заходу на посадку та впав на території цвинтаря в районі села Богородське, неподалік від аеродрому. У літаку перебували вісім членів екіпажу та семеро пасажирів. Відомо, що всі 15 людей, які перебували на борту, загинули внаслідок аварії.

Причиною катастрофи, за попередніми даними, стала пожежа одного з двигунів під час зльоту. Російське міноборони підтвердило факт аварії та гибелі всіх на борту літака, ініціювавши розслідування події.

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