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Падение Ил-76 — в сети появились первые кадры с места происшествия

12 марта 2024 14:36
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Падение Ил-76 - в сети появились первые кадры с места происшествия
Падение российского самолета Ил-76 Фото: скриншот видео
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

В сети опубликовали первые видео с места, где потерпел крушение военно-транспортного самолета Ил-76. На опубликованных кадрах видно, что обломки разбросаны в лесной посадке.

Об этом сообщают паблики в Telegram.

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На опубликованных видео видно, как обломки Ил-76 разбросаны в лесной местности вблизи аэродрома в Иванове.

Как сообщают росСМИ, самолет потерпел крушение во время захода на посадку и упал на территории кладбища в районе села Богородское, неподалеку от аэродрома. В самолете находились восемь членов экипажа и семь пассажиров. Известно, что все находившиеся на борту 15 человек погибли в результате аварии.

Причиной крушения, по предварительным данным, стал пожар одного из двигателей во время взлета. Российское минобороны подтвердило факт аварии и гибели всех на борту самолета, инициировав расследование происшествия.

Напомним, что РДК, легион "Свобода России" и Сибирский батальон зашли в Белгородскую область.

Также мы писали о том, что администрация Белгорода была атакована дроном . Сообщают, что в результате удара поврежден фасад, выбиты несколько оконных стекол и дверь.

война
самолет
авиакатастрофа
оккупанты
Россия

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