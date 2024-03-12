Падение Ил-76 — в сети появились первые кадры с места происшествия

Падение российского самолета Ил-76 Фото: скриншот видео

В сети опубликовали первые видео с места, где потерпел крушение военно-транспортного самолета Ил-76. На опубликованных кадрах видно, что обломки разбросаны в лесной посадке.

Об этом сообщают паблики в Telegram.

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На опубликованных видео видно, как обломки Ил-76 разбросаны в лесной местности вблизи аэродрома в Иванове.

Как сообщают росСМИ, самолет потерпел крушение во время захода на посадку и упал на территории кладбища в районе села Богородское, неподалеку от аэродрома. В самолете находились восемь членов экипажа и семь пассажиров. Известно, что все находившиеся на борту 15 человек погибли в результате аварии.

Причиной крушения, по предварительным данным, стал пожар одного из двигателей во время взлета. Российское минобороны подтвердило факт аварии и гибели всех на борту самолета, инициировав расследование происшествия.

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