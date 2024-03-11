Знищуючи літаки РФ, Україна створює умови для розміщення нових F-16, — штаб ВПС Естонії

Винищувач F-16 у небі. Фото: lockheedmartin.com

Начальник штабу військово-повітряних сил Естонії Янек Лехісте заявив, що знищення російських літаків дозволяє Києву створити передумови для введення в експлуатацію нових винищувачів F-16, які незабаром мають прибути із Заходу. Такі дії України можуть бути підготовкою до розгортання нового авіапарку.

Про це військовий повідомив в інтерв'ю виданню ERR у понеділок, 11 березня.

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Знищуючи російські літаки, Україна створює умови для розміщення F-16

"Звичайно, можна подивитися на це як на думку, що вони створюють умови для розміщення своїх нових літаків. Можливо, вони також створюють умови для того, щоб у певний момент часу і в певному географічному районі можна було домогтися переваги в повітрі", — заявив Лехісте.

За його словами, Україна очікує на отримання винищувачів F-16 від західних партнерів вже на початку весни або влітку, при цьому не знадобиться значних змін в інфраструктурі країни для їх розміщення.

Лехісте також зазначив активізацію ситуації на лінії фронту, де ініціатива останнім часом була на боці російських військових. Він наголосив на зміні тактики Росією, включаючи використання авіаційної підтримки для посилення ефективності наступу.

"Вони виявили, що за вогневої підтримки з повітря за допомогою літаків можна багаторазово збільшити бажаний ефект, оскільки штурмовики, підносячи або скидаючи бомби масою близько пів тонни, можуть завдати великої шкоди лініям оборони", — додав Лехісте.

Військовий також зазначив, що Росія приймає ризики, підводячи свої літаки ближче до лінії зіткнення, що призвело до того, що Україна змогла збити близько 13 російських літаків у лютому.

Нагадаємо, 2 березня Збройні сили України атакували на східному напрямку два ворожі літаки. Захисники застосували зенітні керовані ракети по винищувачах Су-34 та Су-35.

Раніше ЗСУ збили російський військовий літак далекого радіолокаційного виявлення А-50. Успішна поразка повітряного судна сталася над акваторією Азовського моря.