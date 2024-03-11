Уничтожая самолеты РФ, Украина создает условия для размещения новых F-16, — штаб ВВС Эстонии

Истребитель F-16 в небе. Фото: lockheedmartin.com

Начальник штаба военно-воздушных сил Эстонии Янек Лехисте заявил, что уничтожение российских самолетов позволяет Киеву создать предпосылки для ввода в эксплуатацию новых истребителей F-16, которые скоро должны прибыть с Запада. Такие действия Украины могут служить подготовкой к развертыванию нового авиапарка.

Об этом военный сообщил в интервью изданию ERR в понедельник, 11 марта.

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"Конечно, можно посмотреть на это по тому мнению, что они создают условия для размещения своих новых самолетов. Возможно, они также создают условия для того, чтобы в определенный момент времени и в определенном географическом районе можно было добиться преимущества в воздухе", — заявил Лехисте.

По его словам, Украина ожидает получение истребителей F-16 от западных партнеров уже в начале весны или летом, при этом не потребуется значительных изменений в инфраструктуре страны для их размещения.

Лехисте также указал на активизацию ситуации на линии фронта, где инициатива в последнее время была на стороне российских военных. Он отметил изменение тактики Россией, включая использование авиационной поддержки для усиления эффективности наступления.

"Они обнаружили, что при огневой поддержке с воздуха с помощью самолетов можно многократно увеличить желаемый эффект, поскольку штурмовики, поднося или сбрасывая бомбы массой около полутонны, могут нанести большой урон линиям обороны", — добавил Лехисте.

Военный также отметил, что Россия принимает риски, подводя свои самолеты ближе к линии соприкосновения, что привело к тому, что Украина смогла сбить около 13 российских самолетов в феврале.

Напомним, 2 марта Вооруженные силы Украины атаковали на восточном направлении два вражеских самолета. Защитники применили зенитные управляемые ракеты по истребителям Су-34 и Су-35.

Ранее ВСУ сбили российский военный самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Успешное поражение воздушного судна произошло над акваторией Азовского моря.