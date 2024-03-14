В Воронежской области аварийно сел российский самолет — какая причина
В Воронежской области России в четверг, 14 марта, военно-транспортный самолет был вынужден совершить аварийную посадку. Известно, что у Ан-12 обнаружили техническую неисправность.
Об этом пишут российские СМИ.
В РФ аварийно сел самолет 14 марта
Известно, что самолет Ан-12 совершил аварийную посадку на аэродроме в российском городе Борисоглебск Воронежской области.
По предварительной информации, причиной этого стала неисправность стойки шасси.
Как пишут местные СМИ, в результате инцидента якобы никто не пострадал.
В то же время российское МЧС заявляло об угрозе ударов беспилотниками в Воронежской области, граничащей с Белгородской. Там продолжаются боевые действия российских добровольческих группировок.
Напомним, в аэропорту города Сочи загорелся самолет. По информации представителей аэропорта, это были запланированные учения.
Также мы писали, что в Белгородской области потерпел крушение самолет ИЛ-76 во время захода на посадку. Все 15 человек на борту погибли в результате аварии.
Кроме того, в Мурманской области РФ разбился вертолет Ми-8. На борту находились 20 человек, есть погибшие и пострадавшие.
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