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В аеропорту Сочі загорівся літак, нібито для "навчання"

14 березня 2024 12:25
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
В аеропорту Сочі загорівся літак, нібито для "навчання"
Російський пасажирський літак. Ілюстративне фото: росЗМІ
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

У середу, 13 березня, у російському аеропорту міста Сочі сталася пожежа, що викликала хвилювання серед місцевих мешканців та приголомшення у соціальних мережах. Проте, за інформацією пресслужби летовища, це були заплановані навчання, спрямовані на вдосконалення навичок гасіння пожеж.

Про це повідомляє Telegram-канал Ми Україна. 

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"Навчальна" пожежа в Сочі

Повідомлення про пожежу на літовищі викликало значний резонанс серед користувачів. Відповідно до повідомлення, автори допису визнали, що не можуть повністю розібрати причини та обставини події.

Проте, згодом у пресслужбі аеропорту надійшла пояснювальна інформація, що зазначене загоряння було частиною запланованих навчальних вправ. Ця інформація була вказана як спланована для відпрацювання гасіння пожежі.

Нагадаємо, що в Бєлгородській області зазнав аварії літак ІЛ-76 під час заходу на посадку. 

Також ми писали про те, що вертоліт Мі-8 розбився в російській Мурманській області. На борту перебували 20 людей, є загиблий та постраждалі.

літак
аеропорти
пожежа
авіакатастрофа
Росія

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