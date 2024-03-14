В аеропорту Сочі загорівся літак, нібито для "навчання"

Російський пасажирський літак. Ілюстративне фото: росЗМІ

У середу, 13 березня, у російському аеропорту міста Сочі сталася пожежа, що викликала хвилювання серед місцевих мешканців та приголомшення у соціальних мережах. Проте, за інформацією пресслужби летовища, це були заплановані навчання, спрямовані на вдосконалення навичок гасіння пожеж.

Про це повідомляє Telegram-канал Ми Україна.

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Повідомлення про пожежу на літовищі викликало значний резонанс серед користувачів. Відповідно до повідомлення, автори допису визнали, що не можуть повністю розібрати причини та обставини події.

Проте, згодом у пресслужбі аеропорту надійшла пояснювальна інформація, що зазначене загоряння було частиною запланованих навчальних вправ. Ця інформація була вказана як спланована для відпрацювання гасіння пожежі.

Нагадаємо, що в Бєлгородській області зазнав аварії літак ІЛ-76 під час заходу на посадку.

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