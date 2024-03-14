В аэропорту Сочи загорелся самолет, якобы для "обучения"

Российский пассажирский самолет. Иллюстративное фото: росСМИ

В среду, 13 марта, в российском аэропорту города Сочи произошел пожар , вызвавший волнение среди местных жителей и ошеломление в социальных сетях. Однако, по информации прессслужбы аэропорта, это были запланированные учения, направленные на усовершенствование навыков тушения пожаров.

Об этом сообщает Telegram-канал "Мы Украина".

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Сообщение о пожаре на аэродроме вызвало значительный резонанс среди пользователей. Согласно сообщению, авторы сообщения признали, что не могут полностью разобрать причины и обстоятельства происшествия.

Однако впоследствии в пресс-службе аэропорта поступила объяснительная информация, что указанное возгорание было частью запланированных учебных упражнений. Эта информация была указана как спланированная для отработки тушения пожара.

Напомним, что в Белгородской области потерпел крушение самолет ИЛ-76 во время захода на посадку.

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