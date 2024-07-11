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У Росії Навальну внесли до списку терористів і екстремістів

11 липня 2024 16:42
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Юлію Навальну внесли до списку терористів у Росії
Юлія Навальна. Фото: росЗМІ
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Росії вдову покійного російського опозиціонера Олексія Навального Юлію внесли до списку терористів і екстремістів. Напередодні суд її заочно заарештував.

Про це повідомляють росЗМІ у четвер, 11 липня.

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"Юлію Навальну внесли до списку "терористів і екстремістів" Росфінмоніторингу", — йдеться у повідомленні.

Раніше московський суд заочно заарештував її. Навальній було висунуто обвинувачення за кримінальною статтею про участь в "екстремістському співтоваристві".

Реакція Навальної

Після рішення суду Навальна написала свою реакцію у соцмережі X.

"Ой, а що не буде звичайної процедури? Іноземний агент, потім заведення кримінальної справи, потім уже арешт?! Коли будете писати про це, не забудьте, будь ласка, написати головне: Володимир Путін — убивця і військовий злочинець. Його місце у в'язниці, і не де-небудь у Гаазі, у затишній камері з телевізором, а в Росії — у такій самій колонії і такій самій камері 2 на 3 метри, у якій він убив Олексія", — наголосила вона.

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Допис Навальної. Фото: скриншот

Нагадаємо, Олексій Навальний помер 16 лютого у виправній колонії. За інформацією російських пропагандистів, у політика відірвався тромб. У медичному висновку про смерть опозиціонера вказали, що він помер "з природних причин".

А 1 березня у Росії пройшли похорони Олексія Навального. Його поховали на Борисівському кладовищі у Москві.

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