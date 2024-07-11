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В России Навальную внесли в список террористов и экстремистов

11 июля 2024 16:42
Виктория Козырь - редактор
Юлию Навальную внесли в список террористов в России
Юлия Навальная. Фото: росСМИ
Виктория Козырь - редактор

В России вдову покойного российского оппозиционера Алексея Навального Юлию внесли в список террористов и экстремистов. Накануне суд ее заочно арестовал.

Об этом сообщают росСМИ в четверг, 11 июля.

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"Юлию Навальную внесли в список "террористов и экстремистов" Росфинмониторинга", — говорится в сообщении.

Ранее московский суд заочно арестовал ее. Навальной было предъявлено обвинение по уголовной статье об участии в "экстремистском сообществе".

Реакция Навальной

После решения суда Навальная написала свою реакцию в соцсети X.

"Ой, а что не будет обычной процедуры? Иностранный агент, потом заведение уголовного дела, потом уже арест?! Когда будете писать об этом, не забудьте, пожалуйста, написать главное: Владимир Путин — убийца и военный преступник. Его место в тюрьме, и не где-нибудь в Гааге, в уютной камере с телевизором, а в России — в такой же колонии и такой же камере 2 на 3 метра, в какой он убил Алексея", — подчеркнула она.

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Пост Навальной. Фото: скриншот

Напомним, Алексей Навальный умер 16 февраля в исправительной колонии. По информации российских пропагандистов, у политика оторвался тромб. В медицинском заключении о смерти оппозиционера указали, что он умер "по естественным причинам".

А 1 марта в России прошли похороны Алексея Навального. Он был похоронен на Борисовском кладбище в Москве.

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