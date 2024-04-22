У РФ екологи налякані підтопленням уранових свердловин — які наслідки для росіян

Підтоплення на Росії. Фото: росЗМІ

У російській Курганській області затопило старі уранові свердловини родовища Добровільне, які не захищені навіть саркофагом. Екологи схвильовані, оскільки радіоактивний розчин міг потрапити до річки Тобол, що матиме негативні наслідки для місцевих росіян.

Про це повідомляють російські ЗМІ в Telegram у неділю, 21 квітня.

Читайте також:

Радіаційна загроза в Росії

Згідно з картами російського МНС, старі свердловини родовища Добровільне, де видобуває уран Росатом, потрапили до зони підтоплення в Курганській області.

Добровільне розташоване на низині дуже близько до Тоболу, тому ймовірність того, що родовище затопило, дуже висока. На додачу до цього є відеодокази, які зафільмували місцеві.

Екологи ж вважають, що повінь змила в річку радіоактивний бруд, який накопичувався роками від підземних вод зі старих свердловин, одна з яких "протікає 35 років".

Внаслідок затоплення Добровільного до води неминуче потрапить уран, який за даними видання, "альфа-активний препарат, і потрапляння його всередину людини з питною водою призводить до внутрішнього опромінення, яке набагато небезпечніше, ніж зовнішнє".

Навіть якщо елемент розбавить вода, однаково найменша концентрація цієї речовини призведе до опромінення й виникнення хвороб у людей, що є "абсолютно неминучим". Крім того, потрапляння урану на шкіру підвищує ризик захворювання на рак.

Що відомо про повінь у Росії

Нагадаємо, що 5 квітня в Оренбурзькій області Росії стався масштабний прорив дамби. Причиною цього стала недбалість працівників, які намагалися усунути протікання греблі на річці Урал. Наступного дня, 6 квітня, греблю прорвало ще в одному місці, почалася евакуація місцевих мешканців.

Також ми писали, що станом на 6 квітня внаслідок затоплення в Росії тисячі будинків опинилися у воді, двоє чоловіків загинули.

Додамо, що в кількох регіонах Росії досі триває боротьба з повінню та ліквідація її наслідків. У Курганській і Тюменській областях рівень річок Тобол та Ішим у деяких ділянках перевищив історичний максимум.

За даними МНС, станом на 19 квітня у Курганській області затоплено 1 941 житловий будинок і 3 380 дачних будинків. Найближчими днями очікують підйому води біля Кургану та в Кетівському окрузі.