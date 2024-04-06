Біля російського Орська прорвало дамбу — тисячі будинків пішли під воду
У місті Орськ Оренбурзької області прорвало дамбу, яка захищала місто від річки Урал. Близько чотирьох тисяч приватних житлових будинків можуть потрапити до зони підтоплення.
Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на оперативні служби регіону.
В Росії прорвало дамбу
Спершу повідомлялося, що дамба зруйнована повністю, проте згодом цю інформацію спростувала місцева влада.
"Дамба завдовжки кілька кілометрів. Навантаження вона зазнає там, де багато води. Вранці в суботу тут були руйнування в межах 10 метрів", — пресслужба губернатора Оренбурзької області.
Мешканців Орська та найближчих населених пунктів екстрено евакуювали із зони затоплення. В першу чергу відбувається термінова евакуація всього Старого міста в Орську та селища Нікель.
Раніше у регіоні через паводок було евакуйовано понад три тисячі мешканців. Станом на 5 квітня в області було підтоплено 95 населених пунктів. Загалом у воді опинилися 1825 житлових будинків та 5242 присадибні ділянки. Також близько чотирьох тисяч будівель перебувають під загрозою затоплення.
В даний момент обсяг скидання води з Актюбинського водосховища зростає.
Наразі відомо, що в Орську загинули двоє чоловіків. Їхні тіла знайшли за кілометр один від одного. Обом було близько 60 років.
"Супермаркети йдуть під воду, в СНТ "Крут" у Новотроїцьку (приблизно 30 км від місця розливу) потік вирвав будинки і забирає їх. Усе це на кадрах", — говориться у повідомленні росЗМІ.
Варто зазначити, що Орськ — друге за величиною місто Оренбурзької області з населенням близько 200 тисяч осіб.
Раніше ми повідомляли, що в місті Орськ Оренбурзької області Росії в п'ятницю, 5 квітня, стався масштабний прорив дамби. Внаслідок прориву річка Урал може затопити понад десятки тисяч квадратних кілометрів.
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