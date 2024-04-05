В Оренбурзькій області Росії стався масштабний прорив дамби

Прорив дамби на річці Урал в Оренбурзькій області Росії. Фото: скриншот

В місті Орськ Оренбурзької області Росії в п'ятницю, 5 квітня, стався масштабний прорив дамби. Внаслідок прориву річка Урал може затопити понад десятки тисяч квадратних кілометрів.

Про це інформують росЗМІ.

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За повідомленням, прорив стався увечері внаслідок службової недбалості працівників з метою усунути протікання дамби на Уралі внаслідок збільшення рівня води через сніготанення.

Адміністрація міста оголосила евакуацію прилеглих регіонів. Повінь може затопити близько 4 тисяч приватних житлових будинків.

Під воду вже пішли понад 12 будинків на трьох вулицях, як пише пропагандистський ТАРС. Проте, судячи з наявних у соцмережі відео, рівень води в Орську стрімко збільшувався ще вдень.

Нагадаємо, не так давно в Росії було поранено губернатора Мурманської області Андрія Чібіса після того, як чиновник зустрівся з мешканцями Апатиту.

Водночас російський партизанський рух "Атеш" заявив, що російське ФСБ за дорученням Олександра Бортнікова може готувати новий теракт для звинувачення в ньому України.