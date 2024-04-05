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У Росії губернатор отримав ножем у живіт на зустрічі з місцевими мешканцями

5 квітня 2024 02:21
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор
У Росії губернатор отримав ножем у живіт на зустрічі з місцевими мешканцями
Російська швидка допомога. Фото: The Moscow Times
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор

У Росії губернатор Мурманської області Андрій Чібіс отримав ножове поранення у живіт після того, як зустрівся з мешканцями Апатиту. 

Про це пишуть росЗМІ.

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За інформацією, Андрій Чібіс проводив зустріч з місцевими мешканцями у дому культури 4 квітня. Коли він виходив з будівлі до нього підбіг чоловік та завдав удар ножем в живіт. 

Нападника затримали, а його мотиви — невідомі. 

 Чібіса госпіталізували до лікарні, у якому зараз стані чиновник теж невідомо. 

Нагадаємо, російського актора з скандального серіалу "Слово пацана" заарештували за напад на офіціантку

напад
Росія
поранення

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