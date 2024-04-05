У Росії губернатор отримав ножем у живіт на зустрічі з місцевими мешканцями
5 квітня 2024 02:21
Російська швидка допомога. Фото: The Moscow Times
У Росії губернатор Мурманської області Андрій Чібіс отримав ножове поранення у живіт після того, як зустрівся з мешканцями Апатиту.
Про це пишуть росЗМІ.
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Отримав ножа у живіт
За інформацією, Андрій Чібіс проводив зустріч з місцевими мешканцями у дому культури 4 квітня. Коли він виходив з будівлі до нього підбіг чоловік та завдав удар ножем в живіт.
Нападника затримали, а його мотиви — невідомі.
Чібіса госпіталізували до лікарні, у якому зараз стані чиновник теж невідомо.
Нагадаємо, російського актора з скандального серіалу "Слово пацана" заарештували за напад на офіціантку.
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