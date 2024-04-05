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В России губернатор получил ножом в живот на встрече с местными жителями

5 апреля 2024 02:21
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор
В России губернатор получил ножом в живот на встрече с местными жителями
Российская скорая помощь. Фото: The Moscow Times
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор

В России губернатор Мурманской области Андрей Чибис получил ножевое ранение в живот после того, как встретился с жителями Апатита.

Об этом пишут росСМИ.

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По информации, Андрей Чибис проводил встречу с местными жителями дома культуры 4 апреля. Когда он выходил из здания, к нему подбежал мужчина и нанес удар ножом в живот.

Нападавшего задержали, а его мотивы неизвестны.

Чибиса госпитализировали в больницу, в которой сейчас чиновник тоже неизвестно.

Напомним, российский актер из скандального сериала "Слово пацана" был арестован за нападение на официантку.

нападение
Россия
ранение

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