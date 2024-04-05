В России губернатор получил ножом в живот на встрече с местными жителями
5 апреля 2024 02:21
Российская скорая помощь. Фото: The Moscow Times
В России губернатор Мурманской области Андрей Чибис получил ножевое ранение в живот после того, как встретился с жителями Апатита.
Об этом пишут росСМИ.
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По информации, Андрей Чибис проводил встречу с местными жителями дома культуры 4 апреля. Когда он выходил из здания, к нему подбежал мужчина и нанес удар ножом в живот.
Нападавшего задержали, а его мотивы неизвестны.
Чибиса госпитализировали в больницу, в которой сейчас чиновник тоже неизвестно.
Напомним, российский актер из скандального сериала "Слово пацана" был арестован за нападение на официантку.
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