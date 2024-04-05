Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow В Оренбургской области России произошел масштабный прорыв дамбы arrow

В Оренбургской области России произошел масштабный прорыв дамбы

5 апреля 2024 21:29
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В Оренбургской области России произошел масштабный прорыв дамбы
Прорыв дамбы на реке Урал в Оренбургской области. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В городе Орск Оренбургской области России в пятницу, 5 апреля произошел масштабный прорыв дамбы. В результате прорыва река Урал может затопить более десятка тысяч квадратных километров.

Об этом информируют росСМИ.

Читайте также:

В Оренбургской области РФ прорвало дамбу

По сообщению, прорыв произошел вечером в результате служебной халатности работников с целью устранить протечку дамбы на Урале в результате увеличения уровня воды из-за снеготаяния.

Администрация города объявила эвакуацию близлежащих регионов. Наводнение может затопить около 4 тысяч частных жилых домов.

Под воду уже ушли более 12 домов на трех улицах, пишет пропагандистский ТАСС. Однако, судя по имеющимся в соцсети видео, уровень воды в Орске стремительно увеличивался еще днем.

Напомним, не так давно в России был ранен губернатор Мурманской области Андрей Чибис после того, как чиновник встретился с жителями Апатита.

В то же время российское партизанское движение "Атеш" заявило, что российское ФСБ по поручению Александра Бортникова может готовить новый теракт для обвинения в нем Украины.

стихийное бедствие
эвакуация
россияне
наводнение
Россия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

26 марта 2024

07:25 Только люди с высоким IQ найдут спящего котика на сухом дереве за восемь секунд

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

24 марта 2024

02:31 Стало известно, сколько участников боевых действий работает в ТЦК