Прорыв дамбы на реке Урал в Оренбургской области. Фото: скриншот

В городе Орск Оренбургской области России в пятницу, 5 апреля произошел масштабный прорыв дамбы. В результате прорыва река Урал может затопить более десятка тысяч квадратных километров.

Об этом информируют росСМИ.

Читайте также:

В Оренбургской области РФ прорвало дамбу

По сообщению, прорыв произошел вечером в результате служебной халатности работников с целью устранить протечку дамбы на Урале в результате увеличения уровня воды из-за снеготаяния.

Администрация города объявила эвакуацию близлежащих регионов. Наводнение может затопить около 4 тысяч частных жилых домов.

Под воду уже ушли более 12 домов на трех улицах, пишет пропагандистский ТАСС. Однако, судя по имеющимся в соцсети видео, уровень воды в Орске стремительно увеличивался еще днем.

Напомним, не так давно в России был ранен губернатор Мурманской области Андрей Чибис после того, как чиновник встретился с жителями Апатита.

В то же время российское партизанское движение "Атеш" заявило, что российское ФСБ по поручению Александра Бортникова может готовить новый теракт для обвинения в нем Украины.