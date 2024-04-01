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Юг Франции ушел под воду из-за мощных дождей

1 апреля 2024 00:05
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Юг Франции ушел под воду из-за мощных дождей
Наводнение в Монморийоне во Франции. Фото: twitter.com/Prefet86
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Поселок Монморийон, расположенный на юго-востоке Франции, затопило из-за сильных дождей. Осадки привели к разливу реки, из-за чего люди были вынуждены эвакуироваться.

Об этом сообщает Sky News в воскресенье, 31 марта.

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По данным издания, более 350 человек обратились за помощью в экстренные службы с начала наводнения. Жителей около 30 домов удалось эвакуировать. Очевидцы рассказали, что более десятка дорог закрыты из-за наводнения.

Наводнение в Монморийоне во Франции
Наводнение в Монморийоне во Франции. Фото: twitter.com/Prefet86
Наводнение в Монморийоне во Франции
Наводнение в Монморийоне во Франции. Фото: twitter.com/Prefet86

"Местные власти предупредили о наводнениях в регионе и сообщили, что более 100 пожарных и военнослужащих были готовы помочь жителям в воскресенье", — отметили в СМИ.

Наводнение в Монморийоне во Франции
Наводнение в Монморийоне во Франции. Фото: twitter.com/Prefet86
Наводнение в Монморийоне во Франции
Наводнение в Монморийоне во Франции. Фото: twitter.com/Prefet86

Что известно о Монморийоне

Монморийон — округ на юго-востоке Франции в 300 км от Парижа.

Округ Монморийон во Франции
Округ Монморийон во Франции. Фото: скриншот

Монморийон расположен в регионе Новая Аквитания на берегах реки Гартемпе. Население по состоянию на 2021 год составляет 5919 человек.

Округ Монморийон во Франции
Округ Монморийон во Франции. Фото: uа.wikipedia.org

Напомним, что наводнение подтопило дом голливудского актера Джорджа Клуни. Дом пострадал из-за разлива Темзы в Великобритании.

Также мы сообщали, что недавно КГВА предупреждала о повышении уровня воды в Днепре. В результате наблюдалось начальное затопление пойм и пониженных приречных территорий.

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