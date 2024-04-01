Південь Франції пішов під воду через потужні дощі

Повінь в Монморійоні у Франції. Фото: twitter.com/Prefet86

Містечко Монморійон, розташоване на південному сході Франції, затопило через сильні дощі. Опади призвели до розливу річки, через що люди були змушені евакуюватися.

Про це повідомляє Sky News в неділю, 31 березня.

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За даними видання, понад 350 людей звернулися по допомогу до екстрених служб від початку повені. Мешканців близько 30 будинків вдалося евакуювати. Очевидці розповіли, що понад десяток доріг закриті через повінь.

Повінь в Монморійоні у Франції. Фото: twitter.com/Prefet86

Повінь в Монморійоні у Франції. Фото: twitter.com/Prefet86

"Місцева влада попередила про повені в регіоні та повідомила, що понад 100 пожежників і військовослужбовців були готові допомогти жителям у неділю", — зазначили в ЗМІ.

Повінь в Монморійоні у Франції. Фото: twitter.com/Prefet86

Повінь в Монморійоні у Франції. Фото: twitter.com/Prefet86

Що відомо про Монморійон

Монморійон — округ на південному сході Франції за 300 км від Парижа.

Округ Монморійон в Франції. Фото: скриншот

Монморійон розташований в регіоні Нова Аквітанія на берегах річки Гартемпе. Населення станом на 2021 рік складає 5919 осіб.

Округ Монморійон в Франції. Фото: uk.wikipedia.org

Нагадаємо, що повінь підтопила будинок голлівудського актора Джорджа Клуні. Будинок постраждав через розлив Темзи у Великій Британії.

Також ми повідомляли, що нещодавно КМДА попереджали про підняття рівня води в Дніпрі. Внаслідок цього спостерігалося початкове затоплення заплав та понижених прирічкових територій.