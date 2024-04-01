Південь Франції пішов під воду через потужні дощі
Містечко Монморійон, розташоване на південному сході Франції, затопило через сильні дощі. Опади призвели до розливу річки, через що люди були змушені евакуюватися.
Про це повідомляє Sky News в неділю, 31 березня.
Повінь у Франції
За даними видання, понад 350 людей звернулися по допомогу до екстрених служб від початку повені. Мешканців близько 30 будинків вдалося евакуювати. Очевидці розповіли, що понад десяток доріг закриті через повінь.
"Місцева влада попередила про повені в регіоні та повідомила, що понад 100 пожежників і військовослужбовців були готові допомогти жителям у неділю", — зазначили в ЗМІ.
Що відомо про Монморійон
Монморійон — округ на південному сході Франції за 300 км від Парижа.
Монморійон розташований в регіоні Нова Аквітанія на берегах річки Гартемпе. Населення станом на 2021 рік складає 5919 осіб.
Нагадаємо, що повінь підтопила будинок голлівудського актора Джорджа Клуні. Будинок постраждав через розлив Темзи у Великій Британії.
Також ми повідомляли, що нещодавно КМДА попереджали про підняття рівня води в Дніпрі. Внаслідок цього спостерігалося початкове затоплення заплав та понижених прирічкових територій.
Читайте Новини.LIVE!