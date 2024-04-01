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Південь Франції пішов під воду через потужні дощі

1 квітня 2024 00:05
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Південь Франції пішов під воду через потужні дощі
Повінь в Монморійоні у Франції. Фото: twitter.com/Prefet86
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Містечко Монморійон, розташоване на південному сході Франції, затопило через сильні дощі. Опади призвели до розливу річки, через що люди були змушені евакуюватися.

Про це повідомляє Sky News в неділю, 31 березня.

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Повінь у Франції

За даними видання, понад 350 людей звернулися по допомогу до екстрених служб від початку повені. Мешканців близько 30 будинків вдалося евакуювати. Очевидці розповіли, що понад десяток доріг закриті через повінь.

Повінь в Монморійоні у Франції
Повінь в Монморійоні у Франції. Фото: twitter.com/Prefet86
Повінь в Монморійоні у Франції
Повінь в Монморійоні у Франції. Фото: twitter.com/Prefet86

"Місцева влада попередила про повені в регіоні та повідомила, що понад 100 пожежників і військовослужбовців були готові допомогти жителям у неділю", — зазначили в ЗМІ.

Повінь в Монморійоні у Франції
Повінь в Монморійоні у Франції. Фото: twitter.com/Prefet86
Повінь в Монморійоні у Франції
Повінь в Монморійоні у Франції. Фото: twitter.com/Prefet86

Що відомо про Монморійон

Монморійон — округ на південному сході Франції за 300 км від Парижа.

Округ Монморійон в Франції
Округ Монморійон в Франції. Фото: скриншот

Монморійон розташований в регіоні Нова Аквітанія на берегах річки Гартемпе. Населення станом на 2021 рік складає 5919 осіб.

Округ Монморійон в Франції
Округ Монморійон в Франції. Фото: uk.wikipedia.org

Нагадаємо, що повінь підтопила будинок голлівудського актора Джорджа Клуні. Будинок постраждав через розлив Темзи у Великій Британії.

Також ми повідомляли, що нещодавно КМДА попереджали про підняття рівня води в Дніпрі. Внаслідок цього спостерігалося початкове затоплення заплав та понижених прирічкових територій.

Франція
евакуація
повінь
порятунок
річки
рятувальники
люди

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