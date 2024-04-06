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Около российского Орска прорвало дамбу — тысячи домов ушли под воду

6 апреля 2024 11:19
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Около российского Орска прорвало дамбу — тысячи домов ушли под воду
Подтопление в Орске. Фото: росСМИ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В городе Орск Оренбургской области прорвало дамбу, защищавшую город от реки Урал. Около четырех тысяч частных жилых домов могут попасть в зону подтопления.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на оперативные службы региона.

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Сначала сообщалось, что дамба разрушена полностью, но впоследствии эту информацию опровергли местные власти.

"Дамба протяженностью в несколько километров. Нагрузку она испытывает там, где много воды. Утром в субботу здесь были разрушения в пределах 10 метров", — прессслужба губернатора Оренбургской области.

Жителей Орска и ближайших населённых пунктов экстренно эвакуировали из зоны затопления. В первую очередь происходит срочная эвакуация всего Старого города в Орске и поселка Никель.

Ранее в регионе из-за паводка было эвакуировано более трех тысяч жителей. На 5 апреля в области было подтоплено 95 населенных пунктов. Всего в воде оказались 1825 жилых домов и 5242 приусадебных участка. Также около четырех тысяч построек находятся под угрозой затопления.

В настоящее время объем сброса воды из Актюбинского водохранилища растет.

Пока известно, что в Орске погибли двое мужчин. Их тела обнаружили в километре друг от друга. Обоим было около 60 лет.

"Супермаркеты уходят под воду, в СНО "Крут" в Новотроицке (около 30 км от места разлива) поток вырвал дома и забирает их. Все это на кадрах", — говорится в сообщении росСМИ.

Стоит отметить, что Орск — второй по величине город Оренбургской области с населением около 200 тысяч человек.

Ранее мы сообщали, что в городе Орск Оренбургской области России в пятницу, 5 апреля, произошел масштабный прорыв дамбы. В результате прорыва река Урал может затопить более десятка тысяч квадратных километров.

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Россия

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