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Російський Орськ іде під воду — у місті знову прорвало дамбу

6 квітня 2024 23:29
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Російський Орськ іде під воду — у місті знову прорвало дамбу
Затоплені будинки в російському Орську. Фото: росЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У російському місті Орськ Оренбурзької області в суботу, 6 квітня, стався повторний прорив греблі в ще одному місці. Так, вода ринула в селище Нікель. 

Про це повідомляють росЗМІ в Telegram. 

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Повторний прорив дамби в Орську 6 квітня

Зі слів очевидців, спершу вода переливалася через дамбу, однак тепер цю ділянку остаточно розмило. Місцеві служби МНС евакуюють жителів із Нікеля, де під водою вже опинилися 127 будинків.

Таким чином внаслідок повторного прориву греблі в Орську під воду пішли понад 4,4 тис. будинків. Під сирени триває евакуація людей. Також у місті змило трамвайну колію, є випадки вандалізму.

У Росії прорвало дамбу — що відомо

Нагадаємо, що масштабний прорив дамби в Орську стався в п'ятницю, 5 квітня. Прорив стався увечері внаслідок службової недбалості працівників з метою усунути протікання греблі на річці Урал. Внаслідок цього влада оголосила евакуацію жителів із найближчих населених пунктів.

Також ми повідомляли, що станом на 5 квітня в Оренбурзькій області загинули двоє чоловіків внаслідок підтоплення.

повітря
евакуація
екологічна катастрофа
вода
дамба
Росія

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