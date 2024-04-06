Российский Орск уходит под воду — в городе снова прорвало дамбу

Затопленные дома в российском Орске. Фото: росСМИ

В российском городе Орск Оренбургской области в субботу, 6 апреля, произошел повторный прорыв дамбы в еще одном месте. Так, вода хлынула в поселок Никель.

Об этом сообщают росСМИ в Telegram.

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Повторный прорыв дамбы в Орске 6 апреля

По словам очевидцев, сначала вода переливалась через дамбу, однако теперь этот участок окончательно размыло. Местные службы МЧС эвакуируют жителей из Никеля, где под водой уже оказались 127 домов.

Таким образом, в результате повторного прорыва плотины в Орске под воду ушли более 4,4 тыс. домов. Под сирены идет эвакуация людей. Также в городе смыло трамвайный путь, есть случаи вандализма.

В России прорвало дамбу — что известно

Напомним, что масштабный прорыв дамбы в Орске произошел в пятницу, 5 апреля. Прорыв произошел вечером в результате служебной халатности работников с целью устранить протекание плотины на реке Урал. В результате власти объявили эвакуацию жителей из ближайших населенных пунктов.

Также мы сообщали, что по состоянию на 5 апреля в Оренбургской области погибли двое мужчин впоследствии подтопления.