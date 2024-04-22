В РФ экологи напуганы подтоплением урановых скважин — какие последствия для россиян

Подтопление в России. Фото: росСМИ

В российской Курганской области затопило старые урановые скважины месторождения Добровольное, которые не защищены даже саркофагом. Экологи взволнованы, поскольку радиоактивный раствор мог попасть к реке Тобол, что будет иметь негативные последствия для местных россиян.

Об этом сообщают российские СМИ в Telegram в воскресенье, 21 апреля.

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Согласно картам российского МЧС, старые скважины месторождения Добровольное, где добывает уран Росатом, попали в зону подтопления в Курганской области.

Добровольное расположено на низине очень близко к Тоболу, поэтому вероятность того, что затопило месторождение, очень высока. Вдобавок к этому есть видеодоказательства, которые запечатлели местные.

Экологи же считают, что наводнение смыло в реку радиоактивную грязь, которая накапливалась годами от подземных вод из старых скважин, одна из которых "протекает 35 лет".

В результате затопления Добровольного в воду неизбежно попадет уран, по данным издания, "альфа-активный препарат, и попадание его внутрь человека с питьевой водой приводит к внутреннему облучению, которое гораздо опаснее, чем внешнее".

Даже если элемент разбавит вода, все равно малейшая концентрация этого вещества приведет к облучению и возникновению болезней у людей, что "абсолютно неизбежно". Кроме того, попадание урана на кожу повышает риск заболевания раком.

Что известно о наводнении в России

Напомним, что 5 апреля в Оренбургской области России произошел масштабный прорыв дамбы. Причиной этого стала халатность работников, пытавшихся устранить протекание плотины на реке Урал. На следующий день, 6 апреля, плотину прорвало еще в одном месте, началась эвакуация местных жителей.

Также мы писали, что по состоянию на 6 апреля в результате затопления в России тысячи домов оказались в воде, двое мужчин погибли.

Добавим, что в нескольких регионах России продолжается борьба с наводнением и ликвидация ее последствий. В Курганской и Тюменской областях уровень рек Тобол и Ишим на некоторых участках превысил исторический максимум.

По данным МЧС, по состоянию на 19 апреля в Курганской области затоплено 1941 жилой дом и 3380 дачных домов. В ближайшие дни ожидают подъема воды возле Кургана и в Кетивском округе.