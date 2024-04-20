Дві області Росії йдуть під воду — мешканцям одного з регіонів радять евакуюватися

Затоплення в Курганській області. Фото: Telegram-канал "ЧП Курган"

У кількох регіонах Росії триває боротьба з повінню та ліквідація її наслідків. У Курганській і Тюменській областях рівень річок Тобол та Ішим у деяких ділянках перевищив історичний максимум.

Про це в п'ятницю, 19 квітня, повідомило видання DW.

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Тюменська область

У протипожежній службі Тюменської області повідомили, що повінню відрізано дев’ять населених пунктів. У селі Мала Ченчерь Казанського району та селах Орлівка і Кошкарагай Ішимського району припинили дорожнє сполучення. За даними обласного управління МНС, затопленими залишаються 93 домоволодіння.

Станом на 12:00 19 квітня рівень води в річці Ішим на гідропосту зріс до 750 сантиметрів, хоча добою раніше становив лише 483 сантиметри. У селі Іллінка, приблизно за 75 кілометрів на південь від Ішима, рівень води за добу навпаки знизився на сім сантиметрів і тепер складає 883 сантиметрів, однак це також перевищує небезпечний поріг у 800 сантиметрів.

У п'ятницю, 19 квітня, губернатор Тюменської області Олександр Моор зазначив, що такого рівня води не було з 1947 року, та закликав жителів населених пунктів, розташованих нижче від села Казанське за течією річки Ішим, евакуюватися.

У Казанському районі на півдні постраждалого регіону у храмах відбулися молебні про захист від повені. Також молебень про захист від затоплення здійснили на борту літака під час обльоту міста Ішим.

Курганська область

У регіоні з 8 квітня діє режим надзвичайної ситуації. Увечері 18 квітня губернатор області Вадим Шумков повідомив, що рівень води в річці Тобол перевищив максимум 1994 року.

Затоплення Курганської області. Фото: Telegram-канал "ЧП Курган"

За словами голови МНС Олександра Куренкова, в області зберігається напружена ситуація. В обласному управлінні МНС зазначили, що в регіоні затоплено 1 941 житловий будинок і 3 380 дачних будинків. Найближчими днями очікують підйому води біля Кургану та в Кетівському окрузі.

Оренбурзька область

Рівень води в річках у більшості районів області знижується. Досі залишаються затопленими 15 042 житлові будинки та 22 327 дачних будинків. Найбільше постраждали від повіні Орськ та Оренбург. У цих містах рятувальники ведуть аварійно-відновлювальні роботи.

Нагадаємо, 5 квітня в Орську стався масштабний прорив дамби. Причиною цього стала недбалість працівників, які намагалися усунути протікання греблі на річці Урал. А наступного дня, 6 квітня, така ж ситуація повторилася з іншою орською дамбою.

Також ми повідомляли про те, що вночі 20 квітня в декількох областях Росії пролунали вибухи. Є пошкодження енергетичної інфраструктури. Загинули дві людини.