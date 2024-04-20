Две области России уходят под воду – жителям одного из регионов советуют эвакуироваться

Затопление в Курганской области. Фото: Telegram-канал "ЧП Курган"

В нескольких регионах России идет борьба с наводнением и ликвидация его последствий. В Курганской и Тюменской областях уровень рек Тобол и Ишим на некоторых участках превысил исторический максимум.

Об этом в пятницу, 19 апреля, сообщило издание DW.

Читайте также:

Что известно о наводнении в России

Тюменская область

В противопожарной службе Тюменской области сообщили, что наводнением отрезаны девять населенных пунктов. В селе Малая Ченчерь Казанского района и селах Орловка и Кошкарагай Ишимского района прекратили дорожное сообщение. По данным областного управления МЧС, затопленными остаются 93 домовладения.

По состоянию на 12:00 19 апреля уровень воды в реке Ишим на гидропосту вырос до 750 сантиметров, хотя сутками раньше составлял только 483 сантиметра. В селе Ильинка, примерно в 75 километрах южнее Ишима, уровень воды в сутки наоборот снизился на семь сантиметров и теперь составляет 883 сантиметров, однако это также превышает опасный порог в 800 сантиметров.

В пятницу, 19 апреля, губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что такого уровня воды не было с 1947 года, и призвал жителей населенных пунктов, расположенных ниже села Казанское по течению реки Ишим, эвакуироваться.

В Казанском районе на юге пострадавшего региона в храмах прошли молебны о защите от наводнения. Также молебен о защите от затопления совершили на борту самолета во время облета города Ишим.

Курганская область

В регионе с 8 апреля действует режим чрезвычайной ситуации. Вечером 18 апреля губернатор области Вадим Шумков сообщил, что уровень воды в реке Тобол превысил максимум 1994 года.

Затопление Курганской области. Фото: Telegram-канал "ЧП Курган"

По словам главы МЧС Александра Куренкова, в области сохраняется напряженная ситуация. В областном управлении МЧС отметили, что в регионе затоплено 1 941 жилой дом и 3 380 дачных домов. В ближайшие дни ожидают подъема воды у Кургана и в Кетивском округе.

Оренбургская область

Уровень воды в реках в большинстве районов области снижается. До сих пор остаются затопленными 15 042 жилых дома и 22 327 дачных домов. Больше всего пострадали от наводнения Орск и Оренбург. В этих городах спасатели ведут аварийно-восстановительные работы.

Напомним, 5 апреля в Орске произошел масштабный прорыв дамбы. Причиной этого стала халатность работников, которые пытались устранить протекание плотины на реке Урал. А на следующий день, 6 апреля, такая же ситуация повторилась с другой орской дамбой.

Также мы сообщали о том, что ночью 20 апреля в нескольких областях России раздались взрывы. Есть повреждения энергетической инфраструктуры. Погибли два человека.