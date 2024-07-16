У Польщі жорстоко побили підлітка з України — хлопець у реанімації

Поліція Польщі. Фото: Reuters

У польському Кракові група поляків жорстоко побила підлітка з України. Хлопцю відрізали палець і проломили голову.

Про це повідомляє видання yavp.pl.

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Деталі трагедії

17-річний хлопець з друзями відпочивав на місцевій водоймі. За словами матері підлітка, до молоді підійшли четверо чоловіків і стали вимагати цигарки. Коли їх не отримали, то почали вести себе агресивно.

Український підліток пробував стати на захист своїх друзів. В результаті зав'язалася бійка, під час якої нападники використали сльозогінний газ та холодну зброю — мачете. Нападники відрізали ним один із пальців підлітку та сильно вдарили по голові.

Рятуючи своє життя, хлопець стрибнув у водойму. Після цього нападники втекли.

Зараз підліток перебуває у реанімації. Він отримав перелом кісток черепа.

Наразі поліція Кракова встановлює всі обставини події та розшукує нападників. Мати хлопця шукає свідків.

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