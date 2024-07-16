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У Польщі жорстоко побили 17-річного українця — у хлопця серйозні травми

16 липня 2024 11:57
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор
У Польщі жорстоко побили підлітка з України — хлопець у реанімації
Поліція Польщі. Фото: Reuters
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор

У польському Кракові група поляків жорстоко побила підлітка з України. Хлопцю відрізали палець і проломили голову.

Про це повідомляє видання yavp.pl.

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Деталі трагедії 

17-річний хлопець з друзями відпочивав на місцевій водоймі. За словами матері підлітка, до молоді підійшли четверо чоловіків і стали вимагати цигарки. Коли їх не отримали, то почали вести себе агресивно.

Український підліток пробував стати на захист своїх друзів. В результаті зав'язалася бійка, під час якої нападники використали сльозогінний газ та холодну зброю — мачете. Нападники відрізали ним один із пальців підлітку та сильно вдарили по голові.

Рятуючи своє життя, хлопець стрибнув у водойму. Після цього нападники втекли.

Зараз підліток перебуває у реанімації. Він отримав перелом кісток черепа.

Наразі поліція Кракова встановлює всі обставини події та розшукує нападників. Мати хлопця шукає свідків.

Нагадаємо, в Німеччині трапилося моторошне вбивство, за вчинення якого перед судом постане подружжя з інвалідністю з України. Зловмисники жорстоко вбили громадянина Латвії.

Також ми повідомляли, що німецьким правоохоронцям передали 36-річного громадянина Молдови, якого підозрюють у вбивстві 9-річної українки Валерії, відправивши його під варту до саксонської виправної колонії. 

Раніше ми писали, що у Кривому Розі затримали жінку, яка вбила свою 10-річну доньку. Їй оголошено про підозру. Фігурантці загрожує до 15 років за ґратами або довічне увʼязнення.

Польща українці напад підлітки біженці Кримінал поранення травма

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