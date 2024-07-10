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Підозрюваного у вбивстві 9-річної українки перевели з Чехії до Німеччини

10 липня 2024 22:19
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Вбивство 9-річної українки Валерії в Німеччині — підозрюваного передали до Німеччини
Українська 9-річна дівчинка Валерія, вбита у Німеччині. Фото: RFI
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

Німецькій поліції передали 36-річного громадянина Молдови, якого підозрюють у вбивстві 9-річної українки Валерії в Німеччині. Суд залишив у силі ордер на арешт, наразі обвинувачений перебуває під вартою в саксонській виправній колонії. 

Про це повідомила пресслужба поліції Саксонії у середу, 10 липня. 

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Німецькій поліції передали 36-річного громадянина Молдови, якого підозрюють у вбивстві 9-річної українки Валерії в Німеччині.

Дівчинка зникла 3 червня, коли вийшла з дому, щоб автобусом їхати до школи, але так і не з'явилась там. Мама дівчинки помітила її зникнення лише ввечері і повідомила поліцію близько 18:30. Після понад тижня пошуків, 11 червня, у лісі неподалік міста Дебельн знайшли тіло дитини, приблизно за три кілометри від будинку сім'ї Валерії.

Підозрюваного затримали 14 червня 2024 року в Чехії на підставі європейського ордера на арешт. Після того, як чеська влада схвалила запит про екстрадицію, його передали владі Німеччини. Чоловіка звинувачують у насильницькому вбивстві дев’ятирічної Валерії.

"Обвинувачений постав перед слідчим суддею окружного суду Хемніца, де не коментував звинувачення. Суд залишив у силі ордер на арешт, і наразі обвинувачений перебуває під вартою в саксонській виправній колонії. Інформації про точні обставини смерті дівчинки наразі немає, розслідування триває", — йдеться в повідомленні.

Раніше ми писали, що у Кривому Розі затримали жінку, яка вбила свою 10-річну доньку. Їй оголошено про підозру. Фігурантці загрожує до 15 років за ґратами або довічне увʼязнення.

Нагадаємо, в Австралії зникла 12-річна дівчинка, яка пішла купатися в струмку. Через два дні поліція виявила останки тіла, на неї напав крокодил.

Німеччина Молдова суд вбивство Чехія поліція дитина

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