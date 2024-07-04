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В Австралії під час купання у водоймі 12-річну дівчинку схопив крокодил — що відомо

4 липня 2024 22:14
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
На півночі Австралії крокодил вбив дитину
Крокодил в дикій природі. Фото: AP
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В Австралії зникла 12-річна дівчинка, яка пішла купатися в струмку. Через два дні поліція виявила останки тіла, її вбив крокодил.

Про це пише Associated Press у четвер, 4 липня.

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На півночі Австралії правоохоронці виявили останки дівчинки, яку схопив крокодил під час купання у водоймі — їх відправили на дослідження.

За словами старшого сержанта поліції Еріки Гібсон, наразі крокодила-вбивцю намагаються знайти, він може залишатися у сусідніх водоймах.

У матеріалі йдеться, що наразі на півночі Австралії мешкає понад 100 тис. представників цього виду тварин. У 1970-х роках вони стали охоронюваним видом в країні, тому їхня популяція швидко зросла. 

Водночас смертельні напади крокодилів на людей є рідкісними, однак видання пише, що нещодавно у тій же місцевості один такий хижак переслідував жителів і навіть вбив кількох собак.

Нагадаємо, у Стрийському районі Львівської області блискавка вдарила у стайню з худобою — тварини загинули.

Також ми писали, що на Одещині з настанням спекотного сезону помітно зросла кількість водяних вужів.

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