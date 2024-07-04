На севере Австралии крокодил убил ребенка

В Австралии во время купания в водоеме 12-летнюю девочку схватил крокодил — что известно
В Австралии исчезла 12-летняя девочка, которая пошла купаться в ручье. Через два дня полиция обнаружила останки тела, ее убил крокодил.
Об этом пишет Associated Press в четверг, 4 июля.
В Австралии девочку съел крокодил
На севере Австралии правоохранители обнаружили останки девочки, которую схватил крокодил во время купания в водоеме — их отправили на исследования.
По словам старшего сержанта полиции Эрики Гибсон, в настоящее время крокодила-убийцу пытаются найти, он может оставаться в соседних водоемах.
В материале говорится, что на севере Австралии проживает более 100 тыс. представителей этого вида животных. В 1970-х они стали охраняемым видом в стране, поэтому их популяция быстро возросла.
В то же время смертельные нападения крокодилов на людей редки, однако издание пишет, что недавно в той же местности один такой хищник преследовал жителей и даже убил нескольких собак.
Напомним, в Стрыйском районе Львовской области молния ударила в конюшню со скотом — животные погибли.
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