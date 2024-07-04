Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow В Австралии во время купания в водоеме 12-летнюю девочку схватил крокодил — что известно arrow

В Австралии во время купания в водоеме 12-летнюю девочку схватил крокодил — что известно

4 июля 2024 22:14
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
На севере Австралии крокодил убил ребенка
Крокодил в дикой природе. Фото: AP
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Австралии исчезла 12-летняя девочка, которая пошла купаться в ручье. Через два дня полиция обнаружила останки тела, ее убил крокодил.

Об этом пишет Associated Press в четверг, 4 июля.

Читайте также:

В Австралии девочку съел крокодил

На севере Австралии правоохранители обнаружили останки девочки, которую схватил крокодил во время купания в водоеме — их отправили на исследования.

По словам старшего сержанта полиции Эрики Гибсон, в настоящее время крокодила-убийцу пытаются найти, он может оставаться в соседних водоемах.

В материале говорится, что на севере Австралии проживает более 100 тыс. представителей этого вида животных. В 1970-х они стали охраняемым видом в стране, поэтому их популяция быстро возросла.

В то же время смертельные нападения крокодилов на людей редки, однако издание пишет, что недавно в той же местности один такой хищник преследовал жителей и даже убил нескольких собак.

Напомним, в Стрыйском районе Львовской области молния ударила в конюшню со скотом — животные погибли.

Также мы писали, что в Одесской области с наступлением жаркого сезона заметно возросло количество водяных ужей.

убийство животные Австралия дикие животные хищник гибель

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

26 июня 2024

09:12 Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно