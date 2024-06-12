На заході України росте популяція тварин: коментар Міндовкілля

В Україні відновлються популяції тварин, — у Мінекології назвали причину
Через заборону на полювання на час широкомасштабного вторгнення РФ – в Україні почали відновлюватися популяції тварин. Цей факт в тому числі підтверджує моніторинг Міністерства захисту довкілля.
Про це в інтерв’ю Новини.LIVE розповів Олександр Краснолуцький, перший заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України.
"На початку повномасштабного вторгнення майже всі військові адміністрації прийняли рішення про заборону полювання. Відповідно, популяції тварин, які були в дуже малій кількості, відновлюються, і це дійсно помітно. Цей факт не може нас не радувати", — уточнив Краснолуцький.
Однак разом з тим, за його словами, Україна втрачає популяції тварин на сході, де йдуть активні бойові дії. І мова в першу чергу про ендемічні види, які мешкали саме у східній частині країни.
Нагадаємо, за словами Олександра Краснолуцького, першого заступника міністра захисту довкілля та природних ресурсів України, наразі зафіксовано понад 5 тисяч випадків нанесення збитків довкіллю України на суму 2,4 трильйона гривень.
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