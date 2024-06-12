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В Україні відновлються популяції тварин, — у Мінекології назвали причину

12 червня 2024 06:10
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
На заході України росте популяція тварин: коментар Міндовкілля
Карпатський національний природний парк. Фото: karpatskyi-park.in.ua
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

Через заборону на полювання на час широкомасштабного вторгнення РФ – в Україні почали відновлюватися популяції тварин. Цей факт в тому числі підтверджує моніторинг Міністерства захисту довкілля.

Про це в інтерв’ю Новини.LIVE розповів Олександр Краснолуцький, перший заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України.

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"На початку повномасштабного вторгнення майже всі військові адміністрації прийняли рішення про заборону полювання. Відповідно, популяції тварин, які були в дуже малій кількості, відновлюються, і це дійсно помітно. Цей факт не може нас не радувати", — уточнив Краснолуцький.

Однак разом з тим, за його словами, Україна втрачає популяції тварин на сході, де йдуть активні бойові дії. І мова в першу чергу про ендемічні види, які мешкали саме у східній частині країни.

Нагадаємо, за словами Олександра Краснолуцького, першого заступника міністра захисту довкілля та природних ресурсів України, наразі зафіксовано понад 5 тисяч випадків нанесення збитків довкіллю України на суму 2,4 трильйона гривень. 
 

природа
Мінекології
тварини
екологія
дикі тварини

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