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В Украине возобновляются популяции животных, — в Минэкологии назвали причину

12 июня 2024 06:10
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
На западе Украины растет популяция животных: комментарий Минэкологии
Карпатский национальный природный парк. Фото: karpatskyi-park.in.ua
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

Из-за запрета на охоту во время широкомасштабного вторжения РФ – в Украине начали возобновляться популяции животных. Этот факт, в том числе, подтверждает мониторинг Министерства защиты окружающей среды.

Об этом в интервью Новини.LIVE рассказал Александр Краснолуцкий, первый заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

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"В начале полномасштабного вторжения почти все военные администрации приняли решение о запрете охоты. Соответственно, популяции животных, которые были в очень малом количестве, восстанавливаются, и это действительно заметно. Этот факт не может нас не радовать", — уточнил Краснолуцкий.

Однако, вместе с тем, по его словам, Украина теряет популяции животных на востоке, где идут активные боевые действия. И речь в первую очередь об эндемичных видах, обитавших именно в восточной части страны.

Напомним, по словам Александра Краснолуцкого, первого заместителя министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, в настоящее время зафиксировано более 5 тысяч случаев нанесения ущерба окружающей среде Украины на сумму 2,4 триллиона гривен.

природа
Минэкологии
животные
экология
дикие животные

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