Каховское водохранилище и удары РФ по ГЭС: интервью об экоциде

Александр Краснолуцкий. Фото: Скриншот видео

Какие убытки получила Украина и окружающая среда от подрыва российскими войска Каховской ГЭС и во сколько измеряется экоцид от вторжения РФ — в интервью Новини.LIVE Александр Краснолуцкий, первый заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Год назад российские войска целенаправленно взорвали Каховскую ГЭС. Какие убытки понесла Украина?

— Что касается подрыва Каховской ГЭС, то у нашего министерства было несколько вызовов. Первый: зафиксировать ущерб окружающей среде от взрыва.

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Для подсчета размера ущерба включилась Государственная экологическая инспекция, ведь от подрыва пошло подтопление лесных ресурсов, природозаповедного фонда, уничтожался животный и растительный мир, загрязнялась вода, опреснялось Черное море. Ведь вода из Каховской ГЭС попала в Черное море и это опреснение также повлияло на экосистему.

Кроме того, большая вода уходила, она вымывала продукты жизнедеятельности человека. Где-то в нее попадали склады, где хранились опасные продукты, также вымываемые в воду. Туда же попадали и нефтепродукты.

Александр Краснолуцкий и Галина Остаповец. Фото: Скриншот видео

Все это нужно было зафиксировать, чтобы в будущем предъявить ущерб российскому агрессору. Сейчас Государственная экологическая инспекция зафиксировала ущерб более чем на 2,4 миллиарда гривен. Это то, что касается внешней среды.

Следующий вызов касался восстановления мониторинга ситуаций. Это сбор проб воды, наблюдение как идет загрязненная вода. Требовалось провести большое количество проб и в этом нам помогали иностранные партнеры.

Речь о сотнях пробах?

— Да, брались сотни проб в разных точках, куда был доступ у Государственного агентства водных ресурсов. Таким образом, мы мониторили ситуацию, происходящую с водой и давали соответствующие рекомендации.

Дальше – обращение с отходами. Ведь вода ушла и оставила после себя остатки погибших животных. Их погибло много, как и рыбы, и это мы видели на видео. С этими остатками нужно было что-то делать. Ведь это лето, тепло, все быстро разлагается, что могло привести к эпидемиологической ситуации.

К холерам и другим инфекциям?

— Да. В этом ключе Кабмин очень быстро принимал соответствующие решения для быстрого реагирования.

Следующим вызовом, который также стал серьезным для нас, было обеспечение питьевого водоснабжения населения Херсонской, Николаевской, Днепропетровской и Запорожской областей.

Каховская ГЭС. Фото: google.com

Потому что опять же после подрыва Каховской ГЭС большое количество людей осталось без централизованного водоснабжения. Мы упростили процедуру бурения скважин, чтобы можно было быстро обеспечить в первую очередь больницы, детсады, школы и людей водой. Единственное, где мы не могли бурить – это в близости к зоне боевых действий.

Кроме всего прочего, большая вода затопила объекты природозаповедного фонда: Каменская Сечь, Приднепровский национальный природный парк. Напомню, эти парки создаются для в том числе сохранения краснокнижных видов животных и растений. Если мы говорим о юге Украины, то это степные регионы, уникальные виды растений и животных, которых условно нет на Полесье или в лесостепной зоне страны.

На каждой международной площадке мы показываем и доказываем, что РФ ведет агрессивную войну, которая уничтожает не только людей и инфраструктуру, но и окружающую среду.

Можно ли сказать, что подрыв Каховской ГЭС стал настоящей катастрофой для экосистемы?

– Да. После Чернобыльской атомной электростанции это, наверное, вторая по величине экологическая катастрофа не только в нашей стране, но и в целом на нашем европейском континенте.

Подтопление на юге Украины. Фото: google.com

Что сейчас происходит на месте ГЭС? Видели, дно зарастает травой и деревьями.

— Нам в определенной степени повезло, что это было начало лета, там было много влаги и это позволило вербе засеять территорию водохранилища. Это же дно и чтобы пыль не рассеивалась, его нужно было чем-то засевать.

Мы даже готовились к этому, ввели переговоры, проводили исследования, когда туда вообще можно попасть, чтобы проводить посев. Но вот так нам повезло, что природа сама справилась с этим. На сегодняшний день там действительно есть деревья, которые не дают возможности ветру разносить эту пыль.

К сожалению, исследовать полностью всю ситуацию, происходящую на месте водохранилища, трудно из-за постоянных обстрелов. А к оккупированному Левобережью Днепра у нас вообще нет доступа.

Много разговоров о том, стоит ли вообще когда-то восстанавливать Каховскую ГЭС. Стоит?

— Да, есть разные позиции и разные аргументы "за" и "против". На юге Украины действительно имели запасы воды. И Каховское водохранилище послужило местом большого количества накопления воды.

Некоторые академики говорят, что в случае, если там не будет восстановлен определенный объем воды, это будет засушливая территория.

Каховское водохранилище. Фото: google.com

Но это дискуссии, разные позиции академиков, мы не принимаем никакого решения, потому что здесь нужно комплексное исследование. А это значит, что нам нужно добраться до территории водохранилища. Только после этого будем принимать соответствующие решения.

То есть, украинский юг не может существовать без дополнительного водохранилища?

— Юг — это оросительные территории, а сельское хозяйство нуждается в воде. Питьевое водоснабжение нужно Николаеву, Херсону и населенным пунктам этих областей. Они получали воду из Каховского водохранилища.

На сегодняшний день в определенных местах правобережья Днепра пробурены скважины для обеспечения водой. Но они не могут снабдить всю территорию. Это раз.

Второе. Мы не знаем, а что на левой части Днепра, где оккупация.

Насколько известно, большая вода уничтожила некоторые популяции животных в нескольких заповедниках. Есть более точные данные?

— О пострадавших животных нам рассказывают наши работники из национальных парков. Мог исчезнуть навсегда морской судак, мидии, полевая мышь моранчик. На деоккупированной территории их не наблюдают. Может быть, они сохранились на левобережной части.

Известно, что происходит в самом большом природном парке Аскания Нова?

— До поры до времени там сохранялась управляемость и работали ранее работавшие работники. Затем РФ завела свою дирекцию представителей со своей стороны. Есть информация, что россияне начали вывозить животных из Аскании Новой. Например, коня Пржевальского. Напомню, он внесен в конвенцию СИТЕС и разрешение на его вывоз за границу должно было предоставляться этой организацией.

Лошадь Преживальского. Фото: www.uatom.org

Мы обратились в СИТЕС, чтобы она в ответ на такие действия России прекратила торговлю России. К примеру, чтобы РФ не могла продавать черную икру, поставщиком которой является. И если СИТЕС запретит торговлю икрой, мы сможем в определенной степени нанести РФ экономический ущерб.

Есть шансы?

– Это сложно, но мы работаем. К сожалению, многие конвенции, работающие в Европе, не предусматривали столь грубое нарушение правил. Поэтому вопрос о исключении, прекращении членства почти не прописан.

Россия нанесла нам самый настоящий экоцид для экосистемы в принципе. В какие суммы измеряются эти убытки?

— Нами зафиксировано более 5 тысяч случаев ущерба на нашей окружающей среде на сумму 2,4 триллиона гривен. Это очень большие цифры, но опять же хочу сказать, что это только цифры, зафиксированные там, где мы можем их фиксировать.

Они будут расти после деоккупации наших территорий. Ведь уничтожены природозаповедные территории, угодья, нанесен ущерб воздуху выбросами от горения, взрывов ракет, которыми нас обстреливают, от горения нефтебаз. Все эти вредные выбросы идут в атмосферу. Кроме всего есть уничтожение наших лесов, загрязнение почв взрывоопасными веществами.

В целом мы говорим об уничтожении нашего биоразнообразия в целом. Поэтому цифры будут действительно нереально велики. Пока они минимальны.

То есть цифра в 2,4 трлн. грн может вырасти в 3-4 раза?

— Да, да, мы ведь еще находимся в войне. Однако мы будем принимать все меры, чтобы привлечь окупантов к ответственности. Чтобы они заплатили за тот ущерб, который нанесли нашей окружающей среде.

Кроме нанесения вреда экологии, еще есть целенаправленное уничтожение ГЭС. Как это отразилось на экологии?

— Любые обстрелы влияют на окружающую среду. Это загрязнение воды, ведь туда попадает топливо от ракет, выбросы в атмосферный воздух, ведь идет горение. Все это влияет не только на природу, но и на нас людей. Мы ведь пьем воду, мы этим дышим.

Кстати, насколько на экологию и людей влияют взрывы от ракет, дронов, боеприпасов?

— Загрязняются почвы и вся территория загрязняется опасными предметами и тяжелыми металлами.

Ракетный удар по Одессе 29 апреля. Фото: google.com

В будущем нам следует проводить рекультивацию этих земель, где-то надо будет проводить консервацию. Все это может попадать в продукты, если эти земли использовать для сельскохозяйственных нужд. Опять же, где-то есть неразорвавшиеся взрывоопасные предметы, на которых могут взрываться и люди, и животные.

Почему мелеют реки?

— Есть несколько факторов. Первый – эта весна была засушливая, а зима не сильно снежная. Такие естественные процессы периодически происходят. Но в целом Украина на сегодняшний день является страной, которая мало обеспечена питьевой водой. По этому показателю мы на 86-м месте в мире. Он очень низок.

И это очень влияет на доступ к чистой питьевой воде нашего населения.

Для того чтобы исправить ситуацию, мы, согласно европейским директивам, в прошлом году разработали планы управления бассейнами рек. Это подразумевает расчистку малых рек, чтобы в будущем вернуть им водность.

Вот мы исследовали реку Рось и она показала, что на ней построено очень много гидротехнических сооружений, мешающих прохождению воды. Поэтому где-то шло обмеление, потому что перекрывалась вода, а где-то наоборот собиралась больше. Бывает, где-то они заилятся, их никто не чистит. Это комплексная проблема, над которой нужно работать.

А почему мелеют реки на западе Украины?

— На это влияют многие вещи. И не только производство гидроэлектроэнергии, но и погода. Была бесснежная зима, весна – засушливая, без дождей. К тому же идет изменение климата. Ученые говорят, что на сегодняшний день степь продвинулась на север страны на плюс 200 километров.

Все это в комплексе приводит к тому, что мы получаем, в том числе, и обмеление рек.

Ну, кроме всего прочего, восстанавливается также и популяция диких животных. В частности, на западной Украине. Наверное, на это повлиял запрет охотничьего сезона?

— Да, в начале полномасштабного вторжения почти все военные администрации приняли решение о запрете на охоту во время широкомасштабного вторжения. Соответственно, охоты не было, популяция животных восстанавливается и это действительно заметно.

Наш мониторинг животных показывает увеличение животных, восстановление популяций, которые были в очень малом количестве. Это не может нас не радовать.

Но вместе с тем, к сожалению, мы теряем наши популяции на востоке Украины. Кстати, хочу сказать, что, несмотря на нашу территорию, 30% всего биоразнообразия Европы находится именно в Украине.