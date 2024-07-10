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Подозреваемый в убийстве 9-летней украинки переведен из Чехии в Германию

10 июля 2024 22:19
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Убийство 9-летней украинки Валерии в Германии — подозреваемого передали в Германию
Украинская девятилетняя девочка Валерия, убитая в Германии. Фото: RFI
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

Немецкой полиции передали 36-летнего гражданина Молдовы, подозреваемого в убийстве 9-летней украинки Валерии в Германии. Суд оставил в силе ордер на арест, сейчас обвиняемый находится под стражей в саксонской исправительной колонии.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Саксонии в среду, 10 июля.

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Немецкой полиции передали 36-летнего гражданина Молдовы, подозреваемого в убийстве 9-летней украинки Валерии в Германии.

Девочка исчезла 3 июня, когда вышла из дома, чтобы автобусом ехать в школу, но так и не появилась там. Мама девочки заметила ее исчезновение вечером и сообщила полицию около 18:30. После более чем недели поисков, 11 июня, в лесу близ города Дебельн нашли тело ребенка, примерно в трех километрах от дома семьи Валерии.

Подозреваемый был задержан 14 июня 2024 года в Чехии на основании европейского ордера на арест. После того как чешские власти одобрили запрос об экстрадиции, его передали властям Германии. Мужчину обвиняют в насильственном убийстве девятилетней Валерии.

"Обвиняемый предстал перед следователем судьей окружного суда Хемница, где не комментировал обвинения. Суд оставил в силе ордер на арест, и сейчас обвиняемый находится под стражей в саксонской исправительной колонии. Информации о точных обстоятельствах смерти девочки пока нет, расследование продолжается", — говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что в Кривом Роге задержали женщину, убившую свою 10-летнюю дочь. Ей объявлено о подозрении. Фигурантке грозит до 15 лет за решеткой или пожизненное заключение.

Напомним, в Австралии исчезла 12-летняя девочка, ушедшая купаться в ручье. Через два дня полиция обнаружила останки тела, на ее напал крокодил.

Германия Молдова суд убийство Чехия полиция ребенок

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