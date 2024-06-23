Вбивство 10-річної дівчинки у Кривому Розі — матері дитини оголосили підозру

Правоохоронець та затримана жінка. Фото: поліція Дніпропетровщини

У Кривому Розі затримали жінку, яка вбила свою 10-річну доньку. Їй оголошено про підозру. Фігурантці загрожує до 15 років за ґратами або довічне увʼязнення.

Про це повідомила пресслужба поліції Дніпропетровської області у неділю, 23 червня.

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Правоохоронці та волонтери протягом двох днів розшукували зниклу дитину, однак слідство встановило, що її матір приховує вбивство. Жінка затримана та поміщена до ізолятора тимчасового тримання.

"Поліцейські розкрили цей цинічний та жорстокий злочин попри те, що жінка намагалась заплутати слідство. Матір дівчинки звернулася до поліції 20 червня та повідомила, що дві години тому її донька пішла з дому та не повернулася. Для пошуків зниклої була розгорнута пошукова операція, орієнтований весь особовий склад поліції. Були залучені понад 50 правоохоронців, волонтери, кінологи, рятувальники та курсанти", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці переглянули записи з камер відеоспостереження, опитали родичів, сусідів та можливих свідків, оглянули місцевість за допомогою дрону. Інформація з описом зниклої особи була розміщена на зупинках громадського транспорту, в магазинах, у парках та на інших загальнодоступних місцях. Однак жоден з цих заходів не дав успішного результату.

Паралельно працівники поліції встановили та опитали знайомих та всіх, з ким дитина спілкувалася. З'ясувалося, що ніхто з них не бачив та не розмовляв з нею після 15 червня.

"В результаті з’ясування всіх обставин події поліцейські встановили, що дівчинка стала жертвою злочину, а до вбивства дитини причетна її матір. 15 червня під час сварки вона жорстоко вбила власну доньку. Для приховання слідів злочину жінка поклала тіло до валізи, вивезла на дачу, перенесла до погребу та залила бетоном. 22 червня поліцейські знайшли тіло дівчинки", — йдеться у повідомленні.

Тіло направлено для проведення судово-медичної експертизи.

Згодом 40-річну жінку затримали та оголосили про підозру в скоєнні умисного вбивства малолітньої дитини. Їй загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне увʼязнення.

Нагадаємо, у Кривому Розі матір вбила свою малолітню доньку, а після вбивства залила її тіло бетоном. Про "зникнення" дитини жінка проінформувала правоохоронців сама.

Також у Нікополі жорстоко вбили співробітника ТЦК. Чоловік втрутився в бійку, яку побачив із вікна своєї квартири, у результаті чого став жертвою сам.