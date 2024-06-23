Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow У Кривому Розі жінка жорстоко вбила свою десятирічну доньку, — ЗМІ arrow

У Кривому Розі жінка жорстоко вбила свою десятирічну доньку, — ЗМІ

23 червня 2024 00:25
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
У Кривому Розі жінка розправилася зі своєю 10-річною донькою та залила її тіло бетоном
Вбита дівчинка. Фото: t.me/svoiKR
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

У Кривому Розі матір вбила свою малолітню доньку, а після вбивства залила її тіло бетоном. Про "зникнення" дитини жінка проінформувала правоохоронців сама.

Про це в суботу, 22 червня, повідомив Telegram-канал "Свої. Кривий Ріг".

Читайте також:

Що відомо про вбивство дитини

За даними ЗМІ, у доньки з матір'ю були конфліктні стосунки. Дівчинка лікувалася  у ПНД, тому що раніше намагалася накласти на себе руки. На початку червня дитину виписали, а за тиждень дівчинка загинула від рук власної матері.

Про "зникнення" десятирічної Дарини її матір повідомила до поліції, коли після смерті дитини минув тиждень. У злочині ж вона зізналася лише після проходження поліграфа: розповіла, що під час нападу агресії штовхнула доньку, через що та впала та вдарилася скронею.

Правоохоронці виявили в пошуковій історії браузера вбивці гугл-запити щодо того, як прибрати трупний сморід, який цемент швидше застигає, які гриби та ліки є отруйними. Тіло дівчинки злочинниця відвезла на дачу та залила бетоном. Наразі на місці працюють правоохоронці, криміналісти та інші спеціалісти. Шар бетону розкопують міліметр за міліметром, щоб не пошкодити тіло.

Нагадаємо, у Нікополі жорстоко вбили співробітника ТЦК. Чоловік втрутився в бійку, яку побачив із вікна своєї квартири, у результаті чого став жертвою сам.

Раніше у Львові чоловік вбив власного батька. Під час конфлікту фігурант завдав потерпілому ножових поранень, від яких той на наступний день помер у лікарні.

вбивство
поліція
тяжкі злочини
дитина
злочин
донька

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

17 червня 2024

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту