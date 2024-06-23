У Кривому Розі жінка розправилася зі своєю 10-річною донькою та залила її тіло бетоном

Вбита дівчинка. Фото: t.me/svoiKR

У Кривому Розі матір вбила свою малолітню доньку, а після вбивства залила її тіло бетоном. Про "зникнення" дитини жінка проінформувала правоохоронців сама.

Про це в суботу, 22 червня, повідомив Telegram-канал "Свої. Кривий Ріг".

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За даними ЗМІ, у доньки з матір'ю були конфліктні стосунки. Дівчинка лікувалася у ПНД, тому що раніше намагалася накласти на себе руки. На початку червня дитину виписали, а за тиждень дівчинка загинула від рук власної матері.

Про "зникнення" десятирічної Дарини її матір повідомила до поліції, коли після смерті дитини минув тиждень. У злочині ж вона зізналася лише після проходження поліграфа: розповіла, що під час нападу агресії штовхнула доньку, через що та впала та вдарилася скронею.

Правоохоронці виявили в пошуковій історії браузера вбивці гугл-запити щодо того, як прибрати трупний сморід, який цемент швидше застигає, які гриби та ліки є отруйними. Тіло дівчинки злочинниця відвезла на дачу та залила бетоном. Наразі на місці працюють правоохоронці, криміналісти та інші спеціалісти. Шар бетону розкопують міліметр за міліметром, щоб не пошкодити тіло.

Нагадаємо, у Нікополі жорстоко вбили співробітника ТЦК. Чоловік втрутився в бійку, яку побачив із вікна своєї квартири, у результаті чого став жертвою сам.



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