В Кривом Роге женщина расправилась со своей 10-летней дочерью и залила ее тело бетоном

Убитая девочка. Фото: t.me/svoiKR

В Кривом Роге мать убила свою малолетнюю дочь, а после убийства залила ее тело бетоном. Об "исчезновении" ребенка женщина проинформировала правоохранителей сама.

Об этом в субботу, 22 июня, сообщил Telegram-канал "Свои. Кривой Рог".

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Что известно об убийстве ребенка

По данным СМИ, у дочери с матерью были конфликтные отношения. Девочка лечилась в ПНД, потому что раньше пыталась покончить с собой. В начале июня ребенка выписали, а через неделю девочка погибла от рук собственной матери.

Об "исчезновении" десятилетней Дарьи ее мать сообщила в полицию, когда после смерти ребенка прошла неделя. В преступлении она призналась только после прохождения полиграфа: рассказала, что во время нападения агрессии толкнула дочь, из-за чего та упала и ударилась виском.

Правоохранители обнаружили в поисковой истории браузера убийцы гугл-запросы относительно того, как убрать трупную запах, какой цемент быстрее застывает, какие грибы и лекарства являются ядовитыми. Тело девочки преступница увезла на дачу и залила бетоном. В настоящее время на месте работают правоохранители, криминалисты и другие специалисты. Слой бетона раскапывают миллиметр за миллиметром, чтобы не повредить тело.

Напомним, в Никополе жестоко убили сотрудника ТЦК. Мужчина вмешался в драку, которую увидел из окна своей квартиры, в результате чего стал жертвой сам.

Ранее во Львове мужчина убил собственного отца. Во время конфликта фигурант нанес потерпевшему ножевые ранения, от которых тот на следующий день скончался в больнице.