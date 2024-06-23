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В Кривом Роге задержали женщину, которая убила свою дочь — шокирующие детали

23 июня 2024 22:45
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Убийство 10-летней девочки в Кривом Роге — матери ребенка объявили подозрение
Правоохранитель и задержанная женщина. Фото: полиция Днепропетровщины
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Кривом Роге задержали женщина, которая убила свою 10-летнюю дочь. Ей объявлено о подозрении. Фигурантке грозит до 15 лет за решеткой или пожизненное заключение.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Днепропетровской области в воскресенье, 23 июня.

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Убийство 10-летней девочки в Кривом Роге

Правоохранители и волонтеры в течение двух дней разыскивали пропавшего ребенка, однако следствие установило, что ее мать скрывает убийство. Женщина задержана и помещена в изолятор временного содержания.

"Полицейские раскрыли это циничное и жестокое преступление несмотря на то, что женщина пыталась запутать следствие. Мать девочки обратилась в полицию 20 июня и сообщила, что два часа назад ее дочь ушла из дома и не вернулась. Для поисков пропавшей была развернута поисковая операция, ориентирован весь личный состав полиции. Были привлечены более 50 правоохранителей, волонтеры, кинологи, спасатели и курсанты", — говорится в сообщении.

Правоохранители просмотрели записи с камер видеонаблюдения, опросили родственников, соседей и возможных свидетелей, осмотрели местность с помощью дрона. Информация с описанием пропавшего лица была размещена на остановках общественного транспорта, в магазинах, в парках и в других общедоступных местах. Однако ни одно из этих мероприятий не дало успешного результата.

Параллельно сотрудники полиции установили и опросили знакомых и всех, с кем ребенок общался. Выяснилось, что никто из них не видел и не разговаривал с девочкой после 15 июня.

"В результате выяснения всех обстоятельств происшествия, полицейские установили, что девочка стала жертвой преступления, а к убийству ребенка причастна ее мать. 15 июня во время ссоры она жестоко убила собственную дочь. Для сокрытия следов преступления женщина положила тело в чемодан, вывезла на дачу, перенесла в погреб и залила бетоном. 22 июня полицейские нашли тело девочки", — говорится в сообщении.

Тело направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы.

Впоследствии 40-летнюю женщину задержали и объявили о подозрении в совершении умышленного убийства малолетнего ребенка. Ей грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Напомним, в Кривом Роге мать убила свою малолетнюю дочь, а после убийства залила ее тело бетоном. Об "исчезновении" ребенка женщина проинформировала правоохранителей сама.

Также в Никополе жестоко убили сотрудника ТЦК. Мужчина вмешался в потасовку, которую увидел из окна своей квартиры, в результате чего стал жертвой сам.

Кривой Рог
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