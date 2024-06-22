Поліція затримала підозрюваного у вбивстві дитини в Черкаській області

Правоохоронці на місці скоєння злочину. Фото: поліція Черкаської області

У Черкаській області 10-річна дівчинка померла внаслідок насильницьких дій з боку незнайомого чоловіка, який заманив її до місцевого будинку культури. Поліція оперативно затримала 33-річного підозрюваного, якому вже повідомлено про підозру в умисному вбивстві, за що йому загрожує довічне позбавлення волі.

Про це повідомила пресслужба поліції Черкаської області у суботу, 22 червня.

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На Черкащині внаслідок насильницьких дій померла 10-річна дівчинка

У п'ятницю, 21 червня, до поліції Черкаської області надійшло повідомлення від мешканки міста Шпола Звенигородського району про те, що її 10-річна донька пішла до місцевого магазину та довгий час не поверталася додому. Для пошуку дівчинки були залучені територіальний підрозділ Звенигородського райвідділу поліції та сили ГУНП в Черкаській області.

Оперативникам карного розшуку вдалося встановити, що до дівчинки, яка поверталася з магазину додому підійшов незнайомий чоловік та запропонував їй піти разом до місцевого будинку культури. У приміщенні, де нікого не було, зловмисник вчинив насильницькі дії щодо дитини, внаслідок яких — вона померла. З метою приховання вчинення злочину чоловік намагався сховати тіло потерпілої.

"Поліцейські оперативно затримали 33-річного підозрюваного у вбивстві малолітньої дитини. Зловмисник вчинив насильницькі дії внаслідок яких, 10-річна дівчинка померла. Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили про підозру. Йому загрожує довічне позбавлення волі", — йдеться в повідомленні.

Правоохоронці повідомили затриманому про підозру в умисному вбивстві малолітньої дитини. Наразі вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. За даний злочин підозрюваному загрожує довічне позбавлення волі.

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