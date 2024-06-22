Полиция задержала подозреваемого в убийстве ребенка в Черкасской области

Правоохранители с поличным. Фото: полиция Черкасской области

В Черкасской области 10-летняя девочка умерла в результате насильственных действий со стороны незнакомого мужчины, заманившего ее в местный дом культуры. Полиция оперативно задержала 33-летнего подозреваемого , которому уже доложено о подозрении в умышленном убийстве, за что ему грозит пожизненное лишение свободы.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Черкасской области в субботу, 22 июня.

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В Черкасской области в результате насильственных действий умерла 10-летняя девочка

В пятницу, 21 июня, в полицию Черкасской области поступило сообщение от жительницы города Шпола Звенигородского района о том, что ее 10-летняя дочь ушла в местный магазин и долгое время не возвращалась домой. Для поиска девочки были вовлечены территориальное подразделение Звенигородского райотдела полиции и силы ГУНП в Черкасской области.

Оперативникам уголовного розыска удалось установить, что к девочке, которая возвращалась из магазина домой, подошел незнакомый мужчина и предложил ей пойти вместе в местный дом культуры. В помещении, где никого не было, злоумышленник совершил насильственные действия в отношении ребенка, в результате которых он умер. В целях сокрытия совершения преступления мужчина пытался скрыть тело потерпевшей.

"Полицейские оперативно задержали 33-летнего подозреваемого в убийстве малолетнего ребенка. Злоумышленник совершил насильственные действия в результате которых, 10-летняя девочка умерла. Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и сообщили о подозрении", — говорится в сообщении.

Правоохранители сообщили задержанному о подозрении в умышленном убийстве малолетнего ребенка. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. За данное преступление подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы.

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