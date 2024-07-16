В Польше жестоко избили подростка из Украины – парень в реанимации

Полиция Польши Фото: Reuters

В польском Кракове группа поляков жестоко избила подростка из Украины. Парню отрезали палец и проломили голову.

Об этом сообщает издание yavp.pl.

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Детали трагедии

17-летний парень с друзьями отдыхал на местном водоеме. По словам матери подростка, к молодежи подошли четверо мужчин и потребовали сигареты. Когда их не получили, начали вести себя агрессивно.

Украинский подросток пытался встать на защиту своих друзей. В результате завязалась потасовка, во время которой нападавшие использовали слезоточивый газ и холодное оружие — мачете. Нападавшие отрезали им один из пальцев подростку и сильно ударили по голове.

Спасая свою жизнь, парень прыгнул в водоем. После этого нападавшие скрылись.

Сейчас ребенок находится в реанимации. Он получил перелом костей черепа.

Полиция Кракова устанавливает все обстоятельства происшествия и разыскивает нападавших. Мать мальчика ищет свидетелей.

Напомним, в Германии случилось жуткое убийство, за совершение которого перед судом предстанут супруги с инвалидностью из Украины. Злоумышленники жестоко убили гражданина Латвии.

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