Моторошне вбивство у Німеччині — подружжя з України вбило латвійця

Судмедексперти досліджують рештки вбитого. Фото: GN/Grafschafter Nachrichten

В Німеччині трапилося моторошне вбивство, за вчинення якого перед судом постане подружжя з інвалідністю з України. Зловмисники жорстоко вбили громадянина Латвії.

Про це інформує німецька газета Grafschafter Nachrichten.

Читайте також:

У Німеччині українці вбили латвійця

Як стало відомо, сімейна пара проживала у місті Нордхорн, поблизу кордону з сусідніми Нідерландами. Під час застілля з громадянином Латвії, чоловік, який був прикутий до інвалідного возика, приревнував свою дружину до гостя, після чого в нетверезому стані вбив його ударом пляшки об голову.

Аби уникнути кримінальної відповідальності, вони розчленували тіло вбитого циркулярною пилкою, розфасували його рештки по пакетах, та скинули у канал.

Проте німецька поліція викрила вбивць за два дні після жорстокого вбивства. Наразі вони заарештовані, і постануть перед судом в Оснабрюку.

Нагадаємо, раніше на телеканалі CNN заявили, що Росія планувала вбивство гендиректора німецького оборонного концерну Rheinmetall Арміна Паппергера, але ЦРУ та розвідка Бундесверу зірвали операцію.

А також німецьким правоохоронцям передали 36-річного громадянина Молдови, якого підозрюють у вбивстві 9-річної українки Валерії, відправивши його під варту до саксонської виправної колонії.