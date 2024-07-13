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У Німеччині подружжя з України жорстоко вбило латвійця

13 липня 2024 18:03
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор
Моторошне вбивство у Німеччині — подружжя з України вбило латвійця
Судмедексперти досліджують рештки вбитого. Фото: GN/Grafschafter Nachrichten
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор

В Німеччині трапилося моторошне вбивство, за вчинення якого перед судом постане подружжя з інвалідністю з України. Зловмисники жорстоко вбили громадянина Латвії.

Про це інформує німецька газета Grafschafter Nachrichten.

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Як стало відомо, сімейна пара проживала у місті Нордхорн, поблизу кордону з сусідніми Нідерландами. Під час застілля з громадянином Латвії, чоловік, який був прикутий до інвалідного возика, приревнував свою дружину до гостя, після чого в нетверезому стані вбив його ударом пляшки об голову. 

Аби уникнути кримінальної відповідальності, вони розчленували тіло вбитого циркулярною пилкою, розфасували його рештки по пакетах, та скинули у канал.

Проте німецька поліція викрила вбивць за два дні після жорстокого вбивства. Наразі вони заарештовані, і постануть перед судом в Оснабрюку.

Нагадаємо, раніше на телеканалі CNN заявили, що Росія планувала вбивство гендиректора німецького оборонного концерну Rheinmetall Арміна Паппергера, але ЦРУ та розвідка Бундесверу зірвали операцію. 

А також німецьким правоохоронцям передали 36-річного громадянина Молдови, якого підозрюють у вбивстві 9-річної українки Валерії, відправивши його під варту до саксонської виправної колонії. 

Німеччина українці вбивство Нідерланди Латвія Кримінал

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