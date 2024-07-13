Жуткое убийство в Германии — супруги из Украины убили латвийца

Судмедэксперты исследуют останки убитого. Фото: GN/Grafschafter Nachrichten

В Германии случилось жуткое убийство, за совершение которого перед судом предстанут супруги с инвалидностью из Украины. Злоумышленники жестоко убили гражданина Латвии.

Об этом информирует немецкая газета Grafschafter Nachrichten.

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Как стало известно, семейная пара проживала в городе Нордхорн, вблизи границы с соседними Нидерландами. Во время застолья с гражданином Латвии мужчина, прикованный к инвалидной тележке, приревновал свою жену к гостю, после чего в нетрезвом состоянии убил его ударом бутылки о голову.

Чтобы избежать уголовной ответственности, они расчленили тело убитого циркулярной пилой, расфасовали его остатки по пакетам и сбросили в канал.

Однако немецкая полиция вычислила убийц через два дня после жестокого убийства. Пока они арестованы и предстанут перед судом в Оснабрюке.

Напомним, ранее на телеканале CNN заявили, что Россия планировала убийство гендиректора немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера, но ЦРУ и разведка Бундесвера сорвали операцию.

А также немецким правоохранителям передали 36-летнего гражданина Молдовы, подозреваемого в убийстве 9-летней украинки Валерии, отправив его под стражу в саксонскую исправительную колонию.