У Німеччині запропонували перейменувати одну з вулиць Берліна на честь Навального

Російський опозиціонер Олексій Навальний. Фото: REUTERS

У Берліні запропонували перейменувати вулицю біля посольства Росії на честь опозиціонера Олексія Навального, який помер у виправній колонії. Розглядається також можливість перейменування вулиці Тойтенвінкель у німецькому місті Росток.

Про це повідомляє Bild.

Перейменування вулиці в Берліні на честь Навального

У столиці Німеччини вже декілька днів поспіль тривають обговорення щодо перейменування вулиці за посольством РФ на честь Навального.

Така ж пропозиція з'явилася і в німецькому місті Росток. Перейменування вулиці запропонував депутат федеральної землі Мекленбург Даніель Петерс. Посадовець висунув на обговорення змінення назви вулиці Тойтенвінкель. Це маленька вулиця на околиці міста, яка названа ім'ям радянського письменника та поета Іллі Еренбурга.

Чоловік йде вулицею Іллі Еренбурга у Берліні. Фото: Bild

"Еренбург — дуже неоднозначна особистість, яка, принаймні частково, несе відповідальність за багато смертей у сталінській Росії. Не повинно бути вулиць, названих на його честь, особливо в Німеччині. Йдеться насамперед про те, щоб віддати належне мужності та непохитності Навального проти путінського режиму. Смерть Навального не повинна виявитися марною", — наголосив Петерс.

Що відомо про смерть Навального

За даними російських ЗМІ, причиною смерті Навального 16 лютого стало те, що у політика відірвався тромб.

Тіло опозиціонера показали його матері. Слідчі погрожують Людмилі Навальній та вимагають провести таємні похорони сина.

Пізніше мати Навального підписала медичне свідоцтво про його смерть. Перед цим було проведено розтин тіла та стало відомо, що написано в медичному висновку про смерть політика.