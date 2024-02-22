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В Германии предложили переименовать одну из улиц Берлина в честь Навального

22 февраля 2024 20:46
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Германии предложили переименовать одну из улиц Берлина в честь Навального
Российский оппозиционер Алексей Навальный. Фото: REUTERS
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В Берлине предложили переименовать улицу возле посольства России в честь умершего в исправительной колонии оппозиционера Алексея Навального. Рассматривается также возможность переименования улицы Тойтенвинкель в немецком городе Росток.

Об этом сообщает Bild.

Переименование улицы в Берлине в честь Навального

В столице Германии уже несколько дней продолжаются обсуждения по переименованию улицы возле посольства РФ в честь Навального.

Такое же предложение появилось и в немецком городе Росток. Переименование улицы предложил депутат федеральной земли Мекленбург Даниэль Петерс. Чиновник выдвинул на обсуждение изменения названия улицы Тойтенвинкель. Это маленькая улица на окраине города, названная именем советского писателя и поэта Ильи Эренбурга.

Мужчина идет по улице Ильи Эренбурга в Берлине
Мужчина идет по улице Ильи Эренбурга в Берлине. Фото: Bild

"Эренбург — очень неоднозначная личность, которая, по крайней мере частично, несет ответственность за многие смерти в сталинской России. Не должно быть улиц, названных в его честь, особенно в Германии. Речь идет прежде всего о том, чтобы воздать должное мужеству и непоколебимости Навального против путинского режима. Смерть Навального не должна оказаться напрасной", — подчеркнул Петерс.

Что известно о смерти Навального

По данным российских СМИ, причиной смерти Навального 16 февраля стало то, что у политика оторвался тромб.

Тело оппозиционера показали его матери. Следователи угрожают Людмиле Навальной и требуют провести тайные похороны сына.

Позже мать Навального подписала медицинское свидетельство о его смерти. Перед этим было проведено вскрытие и стало известно, что написано в медицинском заключении о смерти политика.

Германия
Алексей Навальный
Берлин
улицы
Россия

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