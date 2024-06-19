Що означатиме новий глава НАТО для України

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте. Фото: gstatic.com

У жовтні Єнса Столтенберга на посаді генсека НАТО майже достеменно замінить прем’єр Нідерландів Марк Рютте. Йому залишилось домогтися підтримки лише Румунії.

Про це пише американське видання Newsweek у середу, 19 червня.

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Посилаючись на кількох експертів, видання пише, що Рютте має одну недооцінену рису — добрі стосунки з Дональдом Трампом.

"На останній конференції з безпеки в Мюнхені Рютте заявив, що лідери повинні припинити "стогнати і скиглити про Трампа", і закликав збільшити витрати на оборону незалежно від того, хто переможе на виборах у США", — пишуть журналісти.

Зазначається, що прем’єр Нідерландів також відіграв ключову роль у порятунку саміту лідерів НАТО 2018 року, на якому Трамп публічно розкритикував Німеччину за дружбу з Росією.

Здатність Рютте вміло орієнтуватися в Білому домі при "Трампі 2.0" матиме екзистенційне значення для НАТО та України, підсумовує видання.

Нагадаємо, координатор Ради національної безпеки Сполучених Штатів Америки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив, що Україна може потрапити в НАТО тільки після того, як переможе Росію. За його словами, у Білому домі вірять, що вступ до Альянсу — майбутнє України.

До слова, для вступу України в НАТО потрібна згода всіх країн-членів. Водночас за словами Генсека Альянсу Єнса Столтенберга, наразі її не досягнуто. Також нещодавно він повідомив про погоджену країнами-членами програму, яка передбачає інноваційну співпрацю з Україною.