Україна в НАТО - яка ймовірність вступу у 2024 році

Генсек НАТО Єнс Столтенберг. Фото: Reuters

Для вступу України в Північноатлантичний Альянс необхідний консенсус всіх країн-членів. Водночас, за словами Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, наразі його не досягнуто.

Про це Генсек заявив в інтерв'ю для телемарафону.

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"Усі ми погоджуємося, що Україна стане членом НАТО, ми підтримуємо рух України до Альянсу. Потрібно мати натівське озброєння, відповідати натівським стандартам, створити оборонні інституції", — сказав він.

Однак для надання запрошення до вступу потрібен консенсус всіх країн-членів, а його поки що не досягнено. В той самий час було узгоджено надання військової допомоги України — Столтенберг вважає, що зараз потрібно працювати у цьому напрямку.

На його думку, також Україна має право на самозахист, тому може знищувати військові цілі Росії за межами власної території.

"Маємо не забувати, що ця війна розв’язана Росією як агресором. Росія окупувала частину України. Україна має право на самозахист. Це право включає право знищувати легітимні військові цілі на території агресора — Росії", — наголосив Генсек.

Таким чином, обмеження на застосування західної зброї поступово скасовуються. Водночас направлення військ НАТО в Україну не обговорюється, але там готові навчати військових ЗСУ.

"НАТО завжди підкреслює, що ми не є стороною конфлікту і тому не посилаємо наші війська в Україну", — додав Столтенберг.

Раніше український адвокат та правозахисник Андрій Бузаров в ефірі Вечір.LIVE заявив, що світ, ймовірно, повертається до періоду "Холодної війни".

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