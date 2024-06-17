Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Столтенберг відповів, чи є консенсус щодо вступу України в НАТО arrow

Столтенберг відповів, чи є консенсус щодо вступу України в НАТО

17 червня 2024 22:22
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Україна в НАТО - яка ймовірність вступу у 2024 році
Генсек НАТО Єнс Столтенберг. Фото: Reuters
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Для вступу України в Північноатлантичний Альянс необхідний консенсус всіх країн-членів. Водночас, за словами Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, наразі його не досягнуто.

Про це Генсек заявив в інтерв'ю для телемарафону.

Читайте також:

Вступ України в НАТО

"Усі ми погоджуємося, що Україна стане членом НАТО, ми підтримуємо рух України до Альянсу. Потрібно мати натівське озброєння, відповідати натівським стандартам, створити оборонні інституції", — сказав він.

Однак для надання запрошення до вступу потрібен консенсус всіх країн-членів, а його поки що не досягнено. В той самий час було узгоджено надання військової допомоги України — Столтенберг вважає, що зараз потрібно працювати у цьому напрямку.

На його думку, також Україна має право на самозахист, тому може знищувати військові цілі Росії за межами власної території. 

"Маємо не забувати, що ця війна розв’язана Росією як агресором. Росія окупувала частину України. Україна має право на самозахист. Це право включає право знищувати легітимні військові цілі на території агресора — Росії", — наголосив Генсек.

Таким чином, обмеження на застосування західної зброї поступово скасовуються. Водночас направлення військ НАТО в Україну не обговорюється, але там готові навчати військових ЗСУ.

"НАТО завжди підкреслює, що ми не є стороною конфлікту і тому не посилаємо наші війська в Україну", — додав Столтенберг.

Раніше український адвокат та правозахисник Андрій Бузаров в ефірі Вечір.LIVE заявив, що світ, ймовірно, повертається до періоду "Холодної війни".

Також ми писали, що більшість обіцяної зброї з військового пакета США досі перебуває в дорозі. Однак критично необхідні артилерійські боєприпаси вже були доставлені на передову.

Україна
Єнс Столтенберг
НАТО
війна в Україні
країни

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

5 червня 2024

14:17 Чи задоволені українці Зеленським — КМІС провів масштабне опитування

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

5 червня 2024
Text

09:54 Попенко заявив, що українцям у містах доведеться переїжджати взимку в приватний сектор