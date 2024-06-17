Украина в НАТО – какова вероятность вступления в 2024 году

Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото: Reuters

Для вступления Украины в Североатлантический Альянс необходим консенсус всех стран-членов. В то же время, по словам Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, пока он не достигнут.

Об этом Генсек заявил в интервью для телемарафона.

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Вступление Украины в НАТО

"Все мы соглашаемся, что Украина станет членом НАТО, мы поддерживаем движение Украины в Альянс. Нужно иметь натовское вооружение, соответствовать натовским стандартам, создать оборонные институты", — сказал он.

Однако для предоставления приглашения к вступлению нужен консенсус всех стран-членов, а он пока не достигнут. В то же время согласовано предоставление военной помощи Украины — Столтенберг считает, что сейчас нужно работать в этом направлении.

По его мнению, Украина также имеет право на самозащиту, поэтому может уничтожать военные цели России за пределами собственной территории.

"Должны не забывать, что эта война развязана Россией как агрессором. Россия оккупировала часть Украины. Украина имеет право на самозащиту. Это право включает право уничтожать легитимные военные цели на территории агрессора — России", — подчеркнул Генсек.

Таким образом, ограничения на применение западного оружия постепенно отменяются. В то же время отправка войск НАТО в Украину не обсуждается, но там готовы обучать военных ВСУ.

"НАТО всегда подчеркивает, что мы не являемся стороной конфликта и поэтому не посылаем наши войска в Украину", — добавил Столтенберг.

Ранее украинский адвокат и правозащитник Андрей Бузаров в эфире Вечір.LIVE заявил, что мир, вероятно, возвращается к периоду "Холодной войны".

Также мы писали, что большинство обещанного оружия из военного пакета США до сих пор находится в пути. Однако критически необходимые артиллерийские боеприпасы были уже доставлены на передовую.