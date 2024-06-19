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У НАТО будет новый генсек — как это повлияет на ситуацию в Украине

19 июня 2024 19:40
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Улинец Юлия
редактор
Что означает новый глава НАТО для Украины
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Фото: gstatic.com
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

В октябре Йенса Столтенберга в должности генсека НАТО почти точно заменит премьер Нидерландов Марк Рютте. Ему осталось добиться поддержки только Румынии.

Об этом пишет американское изданиеNewsweek в среду, 19 июня.

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Что означает новый глава НАТО для Украины

Ссылаясь на нескольких экспертов, издание пишет, что у Рютте есть одна недооцененная черта — хорошие отношения с Дональдом Трампом.

"На последней конференции по безопасности в Мюнхене Рютте заявил, что лидеры должны прекратить "стонать и ныть о Трампе", и призвал увеличить расходы на оборону независимо от того, кто победит на выборах в США", — пишут журналисты.

Отмечается, что премьер Нидерландов также сыграл ключевую роль в спасении саммита лидеров НАТО в 2018 году, на котором Трамп публично раскритиковал Германию за дружбу с Россией.

Способность Рютте умело ориентироваться в Белом доме при Трампе 2.0 будет иметь экзистенциальное значение для НАТО и Украины, заключает издание.

Напомним, координатор Совета национальной безопасности Соединенных Штатов Америки по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Украина может попасть в НАТО только после того, как победит Россию. По его словам, в Белом доме верят, что вступление в Альянс — будущее Украины.

К слову, для вступления Украины в НАТО необходимо согласие всех стран-членов. В то же время по словам Генсека Альянса Йенса Столтенберга, пока она не достигнута. Также недавно он сообщил о согласованной странами-членами программе, предусматривающей инновационное сотрудничество с Украиной.

НАТО
Нидерланды
Украина
политики
Йенс Столтенберг
мир
Марк Рютте
война в Украине

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