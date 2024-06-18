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Україна потрапить в НАТО лише за однієї умови — у США пояснили, що треба зробити

18 червня 2024 02:19
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Вступ України в НАТО — у США назвали головну умову для членства
Координатор Ради нацбезпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Координатор Ради національної безпеки Сполучених Штатів Америки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив, що Україна може потрапити в НАТО тільки після того, як переможе Росію. За його словами, у Білому домі вірять, що вступ до Альянсу — майбутнє України.

Про це Джон Кірбі повідомив під час брифінгу в понеділок, 17 червня.

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"Щодо вступу України до НАТО, то нагадаю, що і Альянс, і Сполучені Штати, заявляли, що спершу вони (українці. — Ред.) мають виграти цю війну", — зазначив Кірбі.

За його словами, США докладають усіх зусиль, аби переконатися, що Україна цього досягне. Також він додав, що спільний кордон із Росією постійно буде загрожувати українській безпеці.

"Президент заявив, що він вірить у те, що НАТО — це майбутнє України. І є багато речей, які мають бути зроблені, перш ніж вони зможуть приєднатися до Альянсу, як і будь-який інший член Альянсу", — наголосив посадовець.

Нагадаємо, що для вступу України в НАТО потрібна згода всіх країн-членів. Водночас за словами Генсека Альянсу Єнса Столтенберга, наразі її не досягнуто. Також нещодавно він повідомив про погоджену країнами-членами програму, яка передбачає інноваційну співпрацю з Україною.

Додамо, що Президент України Володимир Зеленський назвав наскрізним питання НАТО в безпековій угоді, укладеній із США 13 червня. За його словами, документ виступає "ланкою до членства України в Альянсі". 

війна в Україні
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