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Украина попадет в НАТО только при одном условии — в США объяснили, что нужно сделать

18 июня 2024 02:19
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Вступление Украины в НАТО — в США назвали главное условие для членства
Координатор Совета нацбезопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Координатор Совета национальной безопасности Соединенных Штатов Америки по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Украина может попасть в НАТО только после победы над Россией. По его словам, в Белом доме верят, что вступление в Альянс — будущее Украины.

Об этом Джон Кирби сообщил на брифинге в понедельник, 17 июня.

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"Что касается вступления Украины в НАТО, то напомню, что и Альянс, и Соединенные Штаты заявляли, что сначала они (украинцы. — Ред.) должны выиграть эту войну", — отметил Кирби.

По его словам, США прилагают все усилия, чтобы убедиться, что Украина этого достигнет. Также он добавил, что общая граница с Россией постоянно будет угрожать украинской безопасности.

"Президент заявил, что он верит в то, что НАТО — это будущее Украины. И есть много вещей, которые должны быть сделаны, прежде чем они смогут присоединиться к Альянсу, как и любой другой член Альянса", — подчеркнул чиновник.

Напомним, что для вступления Украины в НАТО необходимо согласие всех стран-членов. В то же время по словам Генсека Альянса Йенса Столтенберга, пока оно не достигнуто. Также недавно он сообщил о согласованной странами-членами программе, предусматривающей инновационное сотрудничество с Украиной.

Добавим, что Президент Украины Владимир Зеленский назвал сквозным вопрос НАТО в соглашении о безопасности, заключенном с США 13 июня. По его словам, документ выступает "звеном к членству Украины в Альянсе".

война в Украине
США
Россия
Украина
помощь
НАТО
Джон Кирби
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