Дрони влучили у російську нафтобазу у Волгоградській області Росії

Пожежа на нафтобазі в місті Калач-на-Дону Волгоградської області РФ. Фото з соцмереж

У Міністерстві оборони Росії заявили, що вночі над територією п'ятьох регіонів було збито 38 безпілотників. Однак, у відомстві не згадали про влучення у Волгоградській області, там загорілась нафтобаза.

Про "збиття" ППО дронів завляє Міноборони РФ. Відео вибухів та пожежі публікують у соцмережах.

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Міністерство оборони РФ заявляє про атаку 38 безпілотників у ніч на 9 липня і звинувачує в цьому Збройні сили України. У відомстві кажуть, що "знищили та перехопили" дрони у таких регіонах РФ:

— три БПЛА над територією Бєлгородської області;

— сім БПЛА над територією Курської області;

— два БПЛА над територією Воронезької області;

— 21 БПЛА над територією Ростовської області;

— п’ять БПЛА над територією Астраханської області.

У Бєлгороді через ракетний удар нібито загинула одна людина, ще двоє — отримали поранення. У Волгоградській області через падіння уламків дронів виникли "спалахи" на підстанції у Фролово та на нафтобазі у Калач-на-Дону. У Ростовській — горіли трансформатори та електропідстанція. Про це повідомили губернатори регіонів.

У Силах оборони України ураження об'єктів у РФ поки не коментували.

Дрони влучили у російську нафтобазу у Волгоградській області

Водночас, у повідомленні оборонного відомства РФ не згадують про атаку на Волгоградську область, де місцева влада і жителі повідомили про пожежу на нафтобазі у місті Калач-на-Дону.

Російські телеграм-канали пишуть, що БПЛА потрапили по цистерні з пальним та хлібозаводом.

"На місці прильоту сильна пожежа, хмара чорної піднімається у небо. Інформація щодо постраждалих уточнюється", — йдеться у дописі.

Також факт пожежі підтвердив губернатор російського регіону Андрєй Бочаров.

Заявляється, що пожежу на підстанції нібито було швидко ліквідовано але енергопостачання не відновлено. Інформацію про руйнування чи постраждалих російський чиновник не озвучив. Водночас в аеропорту Волгограда обмежили прийом та відправлення літаків.

Раніше ми писали про вибухи і пожежу у російському Нижньому Новгороді. Про густі клуби чорного диму вночі, 30 червня, повідомили жителі міста. Потім з'ясувалося, що у Нижньому Новгороді палають величезні цистерни з лакофарбувальними матеріалами.

Нагадаємо, 25 червня губернатор Бєлгородської області Росії В'ячеслав Гладков заявив про атаку ударних безпілотників, яка нібито відбулась у регіоні.

Також у місті Азов Ростовської області Росії розгорілась потужна пожежа на нафтосховищі вранці 18 червня. Зі слів очевидців, перед інцидентом чули щонайменше п'ять вибухів.