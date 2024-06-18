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Палає нафтосховище в Ростовській області РФ — кадри пекельної пожежі

18 червня 2024 04:54
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Пожежа на нафтосховищі в Азові Ростовської області РФ 18 червня — відео
Пожежа на нафтосховищі в Ростовській області РФ. Фото: росЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У місті Азов Ростовської області Росії розгорілась потужна пожежа на нафтосховищі вранці вівторка, 18 червня. Зі слів очевидців, перед інцидентом чули щонайменше п'ять вибухів. 

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

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Пожежа на нафтосховищі в Азові 18 червня

Російські соцмережі традиційно звинувачують в атаці на нафтосховище в російському Азові ЗСУ. Своєю чергою очевидці повідомляють про п'ять вибухів перед пожежею, а також діляться вибуховими кадрами з місця подій.

 

Масштабну пожежу на нафтосховищі підтвердив і губернатор Ростовської області Василь Голубєв. За його словами, нібито "внаслідок атаки БпЛА зайнялись резервуари з нафтопродуктами". Традиційно без жертв та постраждалих.

Сильна пожежа на нафтосховищі в Ростові 18 червня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу Василя Голубєва
Пожежа в Ростовській області на нафтосховищі вранці 18 червня
Пожежа на нафтосховищі в Ростовській області РФ. Фото: росЗМІ
У Росії горить нафтосховище 18 червня
Пожежа на нафтосховищі в Ростовській області РФ. Фото: росЗМІ

Що відомо про пожежі в Росії

Нагадаємо, що в російському Бєлгороді в понеділок, 17 червня, сталася масштабна пожежа у складах із боєприпасами. Жителі чули вибухи та спостерігали величезний стовп диму.

Також нещодавно партизани руху "АТЕШ" провели диверсію неподалік російського Смоленська. Бійці підпалили релейну шафу на залізниці й похизувалися запальними кадрами.

Додамо, що в Саратовській області Росії у суботу, 15 червня, спалахнула масштабна пожежа на газогоні. Вогонь було видно за кілометри.

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Росія
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